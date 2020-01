Großburgwedel

Von einem insgesamt ruhigen Jahreswechsel in Burgwedel sprach am Neujahrstag die Polizei. An der Kleinburgwedeler Straße in Großburgwedel allerdings haben Unbekannte vermutlich in der vorletzten Nacht des Jahres ihre Kräfte sinnlos ausgetestet: An der Ecke zur Thönser Straße rissen sie einen Briefkasten der Deutschen Post aus der Verankerung. Sendungen wurden dem Anschein nach nicht entwendet. Ereignet hat sich die Sachbeschädigung zwischen Montag- und Dienstagmorgen.

Zeitlich etwas genauer eingrenzen lässt sich eine weitere Sachbeschädigung, die vermutlich denselben Tätern zuzurechnen ist: Nur wenige Meter weiter die Kleinburgwedeler Straße entlang wurden dabei Zaunelemente beschädigt. Der Tatzeitraum lag in diesem Fall zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr.

Die Polizei, Telefon (05139) 9910, bittet um Zeugenhinweise.

Von Frank Walter