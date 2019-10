Großburgwedel

Bailley macht einen hohen Sprung ins Becken. Der sechsjährige Goldendoodle will den Ball schnell zurückholen, den Frauchen Annett Meibes ins Wasser geworfen hat. Die Wettmarerin ist zum ersten Mal beim Gratisbadetag für Vierbeiner im Freibad dabei. „Mein Hund badet so gern. Ich bin froh, dabei zu sein“, sagt sie und lobt das Angebot der Stadt: Das Freibad Großburgwedel gehört vor der Winterpause den Hunden.

Zur Galerie Zum Saisonabschluss im Großburgwedeler Freibad durften Hasso und Co. ins Becken hüpfen. 36 Hunde (nebst Herrchen oder Frauchen) nutzten das Angebot.

Hunde planschen vergnügt

Normalerweise haben Hunde im Freibad nichts zu suchen. Doch zum Saisonabschluss am Montag nahmen sie das Schwimmbecken in Beschlag. Ob klein oder groß, ob weiß, braun oder schwarz, fast alle planschten vergnügt im Wasser umher. Nur Babsi und Flocke, zwei Chihuahuas, interessierte das Wasser gar nicht. „Die baden nicht so gern“, erzählte Besitzerin Gabriele Brandt und hielt die beiden an der Leine fest. Überhaupt nicht wasserscheu war hingegen ihr Schnauzer Chilli. „Das ist eine Wasserratte“, sagte die Frau aus Isernhagen H.B. und lachte.

Vor dem Badespaß steht der Impfnachweis

Damit bei der zweiten Auflage des Gratisbadetags auch alles seine Ordnung hat, kontrollierte Astrid Welzer von der Stadtverwaltung am Eingang die Impfpässe der Hunde. „Sie müssen gegen Tollwut geimpft sein“, erklärte sie. Zudem ließ sie sich den Nachweis der Haftpflichtversicherung vorzeigen – sicher ist sicher.

Insgesamt 36 Hunde teilten sich am Montagnachmittag das Schwimmbecken. Es herrschte ein großes Gewusel im und am Wasser. Immer wieder sprangen die Tiere ins Becken – als sie wieder herauskamen, schüttelten sie ihr Fell aus. „Mit einer Dusche muss man hier schon rechnen“, sagte Hildegard Gatter mit einem Augenzwinkern und dem Blick auf ihre nasse Hose. Sie war ohne Hund zum Badetag gekommen: Es sei doch interessant zu beobachten, wie die Hunde das Schwimmen annehmen, sagte sie.

Hinterlassenschaften am Beckenrand

Nebenan passierte ein Malheur am Beckenrand: Eine hellbraune Hündin hockte sich unbeschwert auf die Fliesen und ließ an drei Stellen ihre Hinterlassenschaften fallen. Herrchen Waldemar Sommerfeldt kam schnell mit einem Plastiktütchen angerannt und sammelte die Haufen ein. „Nicht, dass hier noch einer ausrutscht“, sagte er beim Reinigen.

Bei 20 Grad Wasser- und elf Grad Lufttemperatur trugen der elfjährige Nicholas und sein ein Jahr jüngerer Bruder Constantin Neoprenanzüge und schwammen gemeinsam mit Casper, dem rotbraunen Goldendoodle, im Becken. „Das macht Spaß“, sagte der Elfjährige und war froh über seinen wärmenden Anzug. Spaß am Beckenrand hatte auch Niels Kirstein mit seinem schwarzen Labrador. „Mir wäre das zu kalt“, meinte er mit Blick auf die beiden Jungen. Immer wieder warf er seiner Hündin Milla einen roten Ring ins Schwimmbecken, und sie sprang mit einem großen Satz hinterher. Milla sei Wasser gewöhnt und fühle sich pudelwohl. „Wir gehen oft mit ihr an den Langenhagener Silbersee“, erklärte Kirstein, der auch im nächsten Jahr wieder dabei sein will.

Wasser enthält kaum noch Chlor

Bademeister Frank Roßberg und seine Kollegen hatten dafür gesorgt, dass die Vierbeiner unbeschwert baden konnten. Seit Sonnabend war die Badesaison für die Menschen beendet. „Seitdem ist das Wasser nicht mehr gechlort worden“, berichtete Roßberg. Schließlich sei Chlor nicht gut für die Hundehaut.

In den nächsten Tage machen die Bademeister das Freibad nun winterfest. Dabei wird das Wasser nur ein wenig abgelassen. „Wir decken die Überlaufrinnen mit Frostpolstern ab“, erklärte Roßberg. „Erst im nächsten Jahr leeren wir das Becken dann komplett.“

Freibad verzeichnet 9000 Besucher weniger als 2018 Am 5. Oktober, dem letzten Schwimmtag im Freibad Großburgwedel, hat das Wasser noch einmal eine Temperatur von 24,5 Grad Celsius gehabt – bei einer Lufttemperatur von herbstlichen acht Grad Celsius. Das ist noch auf der Tafel am Eingang zu lesen. Nun ist die Badesaison 2019 nach exakt 161 Tagen beendet. Insgesamt zählte die Stadt diesmal laut Sprecherin Michaela Seidel 75.738 Besucher. Das waren rund 9000 weniger als im Rekordsommer 2018 mit 84.820 Gästen. Besucherstärkster Monat war der Juni mit 26.271 Gästen.

Lesen Sie auch zum Thema Freibad :

Graffiti verwandelt Freibad-Fassade in Wasserwelt

Von Katerina Jarolim-Vormeier