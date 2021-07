Burgwedel

Weiter geht es mit den Fahrbahnsanierungen in Burgwedel: Nun ist die Kreisstraße 119 zwischen dem Ortsausgang Wettmar und dem Ortseingang Engensen an der Reihe. Sie wird von Montag, 26. Juli, bis Mittwoch, 4. August, saniert und dazu komplett gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Zufahrten zum Edeka (über Wettmar) und zur Anlage des Golfclubs Burgwedel (über Engensen) bleiben zugänglich. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen. Die Kosten des von der Region Hannover durchgeführten Bauvorhabens betragen etwa 115.000 Euro.

Auch die Regiobus-Linien 621 und 639 sind betroffen: Wegen der Sperrung werden die Haltestellen Wettmar/Celler Weg um etwa 100 Meter in Richtung Lönsweg verlegt. Die Haltestellen Wettmar/Hinter den Höfen können während der Bauarbeiten gar nicht bedient werden. Fahrgäste müssen die Ersatzhaltestellen Wettmar/Celler Weg nutzen.

Wegen der zeitgleich beginnenden Arbeiten auf der Schützenstraße in Fuhrberg kann die Regiobus-Linie 651 voraussichtlich bis Mittwoch, 1. September, die Haltestelle Fuhrberg/Schützenstraße nicht anfahren. Die Haltestellen Fuhrberg/Alte Burgwedeler Straße und Fuhrberg/Dorfstraße können in Fahrtrichtung Schützenstraße ebenfalls nicht angefahren werden. Sämtliche Fahrten der Regiobus Linie 651 beginnen damit an der Haltestelle Fuhrberg/Dorfstraße.

Von Sandra Köhler