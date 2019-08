Großburgwedel

Ein ausgewachsener Schafbock hält seit Sonntagmorgen die Großburgwedeler Polizei in Atem: Seit 6 Uhr morgens versucht die Polizei das Tier einzufangen. Bislang erfolglos.

Der erste Alarm ging um 6 Uhr auf der Großburgwedeler Polizeiwache ein: Ein Schaf wurde auf dem Grundstück des Klinikums in Großburgwedel gesichtet. Als die Beamten anrückten, flüchtete das Tier in ein Gebüsch und war erst einmal verschwunden. Um 8.47 Uhr folgte die nächste Alarmierung, das Schaf war nun am Badener Weg und wurde eine knappe Stunde später an der Wiesenstraße in Großburgwedel erneut gesichtet. Mittlerweile hatten sich die Beamten Hilfe geholt. Gemeinsam mit einer Landwirtin versuchten sie, das Tier mit einem Netz einzufangen. Aber der Versuch scheiterte, und der Schafbock verschwand erneut.

Polizei und Tierretter versuchen seit Sonntagmorgen einen Schafbock in Großburgwedel einzufangen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Leitstelle alarmiert Tierretter der Feuerwehr

Im Laufe des Nachmittags wurde es dann der Polizei Großburgwedel zu bunt – sie forderten Verstärkung über die Regionsleitstelle in Hannover an. Diese alarmierte die Tierretter der Berufsfeuerwehr. Gemeinsam mit dem Engenser Ortsbürgermeister und Heidschnuckenzüchter Friedhelm Stein versuchen die Spezialisten derzeit, den Schafbock einzufangen. Zuletzt wurde er auf einem sehr weitläufigen Grundstück am Reiherweg in Großburgwedel gesehen. Die Aktion dauert noch an.

Schaf trägt die Nummer „6“ auf dem Rücken

Ungeklärt ist bislang, wem das Tier gehört. Aber es gibt ein besonders auffälliges Merkmal: Auf dem Fell des Bocks ist mit Farbe die Ziffer „6“ aufgesprüht, berichtete ein am Einsatz beteiligter Polizist.

Mehr in Kürze.

Von Thomas Oberdorfer