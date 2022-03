Auch in Zukunft einen kurzen Draht halten wollen Burgwedels Bürgermeisterin Ortrud Wendt (CDU) und die Bundestagsabgeordnete Rebecca Schamber (SPD). Beim Antrittsbesuch Schambers ging es im Rathaus in Großburgwedel um Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine, aber auch um den Fachkräftemangel in Schulen und Kitas.