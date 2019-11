Wettmar

„Das sieht richtig gut aus“, sagt Thea Wattenberg. „So ist es perfekt.“ Die Seniorin freut sich über den Anblick der angestrahlten St.-Marcus-Kirche in Wettmar. Am Mittwochabend war es soweit. Mitarbeiter der Wettmarer Elektro-Firma Schmidt richteten die zwei neuen Scheinwerfer auf das Gotteshaus aus. Am ersten Advent wird die Beleuchtung offiziell in Betrieb genommen, ab dann soll St. Marcus regelmäßig angestrahlt werden.

Idee wurde vor einem Jahr geboren

Die Idee, das zu machen, hatte Klaus Schupke. Beim Gang durch den Ort fielen dem Wettmarer immer wieder angestrahlte Gebäude auf, und er stellte sich die Frage: „Warum machen wir das eigentlich nicht mit unserer schönen Kirche?“ Und schon war das Projekt „ St. Marcus soll strahlen!“ geboren. In Thea Wattenberg fand er eine Unterstützerin. Das war vor einem Jahr.

Schnell hatten die beiden Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel von der Idee überzeugt. Einzige Einschränkung – viel Geld darf die Beleuchtungsanlage die Gemeinde nicht kosten. Also mussten Spenden eingeworben werden. Mit Flyer und „Bettelbriefen“ versuchten die beiden, die Wettmarer von ihrem Projekt zu begeistern. Mit Erfolg: 60 Spender gaben mehr als 5000 Euro für die Beleuchtungsanlage.

Ortsrat spendiert 1000 Euro für die zwei Strahler

„Wir haben Firmen, Verbände und viele Bürger angesprochen“, berichtete Wattenberg. „Die kleinste Spende betrug 3 Euro, die größte einer Privatperson 500 Euro.“ Dazu kam eine Zuwendung von 1000 Euro vom Ortsrat. Und auch die Interessengemeinschaft Wettmarer Unternehmen (IWU) steuerten viel Geld bei. Mit dem Verkauf von Tombola-Losen bei der Einweihungsfeier für die fertiggestellte Ortsdurchfahrt, hatte die IWU 900 Euro eingenommen. Einen entsprechenden Scheck überreichten die IWU-Chefs Björn Reschke und Michael Kranz am Mittwochabend.

Besonders wichtig war Schupke, dass die beiden Strahler mit wenig Strom auskommen. „Das ist modernste LED-Technik“, berichtete er. „Jeder Scheinwerfer braucht nur 85 Watt. Mehr nicht.“ Das hörte Pastorin Kruckenmeyer-Zettel gerne. Schließlich wird die Gemeinde künftig die Stromrechnung bezahlen müssen. Für sie hat die neue Beleuchtung aber auch noch einen ganz wichtigen und praktischen Nebeneffekt. „Das Licht gibt den Menschen ein Gefühl von Sicherheit, wenn sie im Dunklen von der Kirche, über den Friedhof, ins Dorf gehen“, sagte sie. „Und das ist gut so.“

