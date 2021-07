Großburgwedel

Immer wieder öffnet und schließt die Tür der Commerzbank. Es ist Markttag und die Filiale an der Von-Alten-Straße ist stark frequentiert. Doch damit dürfte in diesem oder spätestens im nächsten Jahr Schluss sein. Die Commerzbank will dann die Niederlassung in Großburgwedel, die seit elf Jahren ihren Sitz dort hat, sowie acht weitere Standorte in Hannover und in der Region endgültig schließen.

Auf dem Markt braucht man Bargeld

Dass die Filiale vor dem Aus steht, das wusste Jürgen Krause aus Wettmar noch nicht. Der 67-Jährige holt sich jeden Donnerstag mit seiner Girokarte am Automaten an der Von-Alten-Straße Geld. Der Grund: Der Ruheständler benötigt für seinen Einkauf auf dem Wochenmarkt Bargeld im Portemonnaie. „Bislang akzeptieren nur wenige Händler eine Kreditkarte“, sagt der Kunde der Postbank, der in der Commerzbank kostenlos Geld abheben kann, verärgert. Welchen Geldautomaten er nach der Schließung gebührenfrei nutzen kann, muss Krause noch herausfinden.

Die Nachricht über die Schließung der Commerzbank sorgt auch bei anderen Burgwedelern für Unmut. Waltraud Günther wird deutlich: „Das ist eine Sauerei“, sagt die 79-jährige Großburgwedelerin erbost und weiß nicht, wo sie künftig Geld ein- und ausgezahlt bekomme. Auch Nadine Gloge ist sauer. Die 37-Jährige nutzt bereits das Internet für ihre Überweisungen und andere Bankgeschäfte. „Einen Geldautomaten brauche ich dennoch“, sagt die Fuhrbergerin, die gern auch Bares für ein Eis oder andere kleinere Anschaffungen in ihrem Geldbeutel hat.

Kunden sind empört

Kunden, die das Geldhaus in der Fußgängerzone regelmäßig nutzten, sind besonders empört. „Schade“, gehört noch zu den sanfteren Begriffen. Für die, die das Aus der Filiale verantworten, hat mancher auch andere Bezeichnungen wie „Deppen“ oder „Halunken“ übrig. Auch für Helga Hartmann aus Großburgwedel ist die Schließung „einfach ein Unding“.

Doch wann werden die Kundinnen und Kunden vor verschlossenen Türen stehen? „Das steht final noch nicht fest“, sagt Ina Mähl, Sprecherin der Commerzbank für die Region Nord, auf Nachfrage. Einige Niederlassungen sollen bereits bis Ende dieses Jahres, andere im nächsten Jahr geschlossen werden. Auch auf die Frage, ob Geldautomaten für die Kunden weiter zur Verfügung stehen werden, gibt die Sprecherin keine Informationen preis. Nur so viel: Es seien SB-Zonen geplant. Darüber, wo sie eingerichtet werden sollen, kann Mähl ebenfalls keine genauen Angaben machen.

Sie verweist aber darauf, dass Kunden bei der Cash Group kostenfrei Bargeld am Automaten erhalten können. Zu dem Verbund gehören auch die Deutschen Bank, die Hypo Vereinsbank sowie die Postbank – die allesamt keine Filialen in Burgwedel betreiben. „Kostenlose Barauszahlungen gibt es zudem in vielen Supermärkten und bei Einzelhändlern: Ab einem Einkaufswert zwischen 5 und 20 Euro können Kunden bis zu 200 Euro Bargeld bekommen“, sagt die Sprecherin. Darüber hinaus böten viele Tankstellen ebenfalls einen kostenlosen Bargeldservice an. „Wir arbeiten an weiteren Lösungen, um über Kooperationen mit Einzelhändlern die Bargeldversorgung vor Ort sicherzustellen“, sagt Mähl.

Beratung nur noch per Telefon, Video oder Chat

Eine persönliche Beratung am Schalter soll es künftig nicht mehr geben. Das trifft insbesondere ältere Menschen in Großburgwedel, die bislang mit ihrem langjährigen, persönlichen Beratern alle Geldangelegenheiten in der Bankfiliale um die Ecke erledigten. Nun sind längere Wege für die Kunden vorprogrammiert: Sie müssen entweder nach Burgdorf oder Langenhagen fahren. Das Geldhaus will künftig den Kundenkontakt per Telefon, Video, Chat und E-Mail ausbauen. Dann könne jeder Kunde von überall her seine Bankgeschäfte erledigen und sich beraten lassen, sagt Mähl.

Von Katerina Jarolim-Vormeier