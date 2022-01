Burgwedel

Ein besonderer Anblick am frühen Montagmorgen nach dem Sturm am Wochenende: Für kurze Zeit waren die Burgwedeler Ortschaften in Weiß getaucht. Der Schnee bedeckte nicht nur die Felder und Bäume. Auch die Kapelle in Thönse war eingeschneit, ebenso wie das Kleinburgwedeler Feuerwehrhaus, vor dem trotz der Kälte immer noch der Steinbrunnen sprudelte.

Schnee auch am Großburgwedeler Bahnhof: Doch die Straße war gegen 9 Uhr frei. Quelle: Alina Stillahn

Am Bahnhof in Großburgwedel machten sich dann aber schnell die wärmeren Temperaturen bemerkbar: Zwar war das Bahnhofsgebäude gegen 9 Uhr noch mit Schnee bedeckt, die Straße aber nicht. Auch wenn der Schnee nicht lange hält, es gibt noch Hoffnung auf mehr: Schon in der Nacht und Dienstagmorgen könnte es laut den aktuellen Wettervorhersagen in Burgwedel wieder schneien.

Von Alina Stillahn