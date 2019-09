Burgwedel

In Kürze beginnt die Deutsche Glasfaser in den Ortsteilen Engensen, Kleinburgwedel, Thönse, Wettmar und Fuhrberg mit den Bauarbeiten für schnellere Internetverbindungen. Los geht es Anfang Oktober in Kleinburgwedel. Alle Bürger, die ganz genau wissen wollen, wie das denn nun funktioniert mit dem Ausbau des Glasfasernetzes, sind zu zwei Informationsabenden eingeladen.

Die erste Infoveranstaltung beginnt am Donnerstag, 26. September, um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Großburgwedel, Auf der Ramhorst 1. Der zweite Termin ist für Dienstag, 1. Oktober, um 19 Uhr im Heidehotel Klütz, Celler Straße 10 in Fuhrberg, vorgesehen. Vertreter der Deutschen Glasfaser stellen dabei vor, wie das Ausbauprojekt in den Burgwedeler Ortsteilen vonstatten gehen soll. Bürger können sich Fragen rund um den Bau vor ihrem Haus sowie zur Installation der Endgeräte beantworten lassen.

Infos gibt es auch über die Glasfaser-Hotline

Wer keine Zeit hat, an den Informationsabenden teilzunehmen, erhält Informationen auch über die Bau-Hotline unter Telefon (02861) 89060940. Sie ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr besetzt.

Von Sandra Köhler