Großburgwedel

Heike Schötker und Christian Zeymer sind gemeinsam mit ihren drei Töchtern zwischen zehn und 19 Jahren dabei, sich in Großburgwedel an der Dammstraße auf unglaublichen 400 Quadratmetern in einem Ambiente einzurichten, das jedem Landleben-Magazin für eine Titelstory zur Ehre gereichen würde. „Ich weiß, das ist dekadent“, begegnet Schötker möglichen Neidkomplexen. Aber nach dreieinhalb Jahren, in denen das Ehepaar jede freie Minute in die Rettung und Neuerfindung des zweitältesten Fachwerkhauses der Stadt investiert hat, waren die ursprünglich geplante Vermietung oder ein Verkauf kein Thema mehr. „Ich musste da einfach selbst rein“, bekennt die 50-jährige Schötker. Sie steht zu dieser Obsession. Für die studierte Künstlerin ist das neue Domizil ihr bisher größtes Kunstwerk.

Großburgwedel nimmt Anteil

Viele werden ihr schon vom äußeren Eindruck des neuen städtebaulichen Kleinods zustimmen. Halb Großburgwedel nimmt regen Anteil an dem Rettungswerk. So im vergangenen September am Tag des offenen Denkmals, bisweilen aber auch ohne Schautag jenseits des provisorischen Bauzauns aus Holzstaketen, der seinerseits schon Altdorf-Gespräch war. Nein, langfristig ist er für die Hühner gedacht, erklärt Schötker. Sie kann die Neugier gut nachvollziehen. Immerhin stand die Erhaltung des 1668 erbauten Gebäudes mit seinem auffällig vorkragenden Giebel lange genug auf der Kippe. Sobald die Außenanlagen halbwegs betretbar sein werden, so verspricht sie, würden die Türen des vormaligen Problemdenkmals für Interessenten aufgesperrt. „Das ist doch auch öffentliches Gut“, sagt sie.

Noch mehrere Lastwagenladungen mit (gebrauchtem) blauem Basaltpflaster warten darauf, verlegt zu werden. Quelle: Martin Lauber

Restaurierung – dem Haus zuliebe

Für beide Neueigentümer ist es nach Jahrzehnten eine Heimkehr in die Stadt, in der sie aufgewachsen sind. Dafür haben sie ihr bisheriges geliebtes Zuhause und ein weiteres Haus in Fuhrberg verkauft und sich verschuldet. Noch fehlt an der neuen Adresse Dammstraße 11 das Türschild. Zur gläsernen Eingangstür geht es aber schon über ein traumhaft schön gemustertes Pflaster. Drinnen in der Mitte der riesenhaften Zweiständerdiele verströmt ein französischer Ofen mit neuneinhalb Meter hoch aufragendem Ofenrohr gemütliche Wärme. Um die Großzügigkeit dieser Halle weitestmöglich zu erhalten, hatte das Ehepaar sich 2016 auf das Wagnis eingelassen, das Haus der kommunalen Baugesellschaft KSG abzukaufen, nachdem diese schon in der Planungsphase aufgegeben hatte. Die damals vorgesehene Vierteilung der Diele „hat mir richtig weh getan“, erinnert sich Fachwerkexperte Zeymer. „Wir haben uns dem Haus zuliebe zum Kauf entschieden.“

Der französische Ofen ist der Mittelpunkt des Familienlebens, Heike Schötker und Christian Zeymer genießen das. Quelle: Martin Lauber

Holzarbeiten als Kostentreiber

Dreieinhalb mehr als arbeitsreiche Jahre sind seitdem vergangen. Ein mit der Familie befreundeter Zimmermann, Thomas Reich, hat bei der Sanierung und Rekonstruktion des Gebälks jeden zu rettenden Kubikzentimeter des alten Eichenholzes erhalten. Moldawische Lehmbauer verputzten unter dem neu gedeckten Dach die Wände auf Strohmatten, Einbaumöbel und Treppen wurden nach eigenen Entwürfen maßgefertigt. Viele weitere Handwerker wären zu nennen, die für modernen Wohnstandard und zeitgemäße Wärmedämmung gesorgt haben. Allein der Bielefelder Bildhauer Alfred Weidner hat mit der Pflasterung der Außenflächen noch reichlich Arbeit vor sich. Lastwagenladungen von gebrauchtem Blaubasalt und dereinst Berliner Bordsteinen aus Sandstein stapeln sich rund ums Haus.

So schön ist das Fachwerkhaus heute

Zeymer ist im Hauptberuf Zimmermannmeister und Teilhaber einer Fuhrberger Firma. Er übernahm neben handwerklichen Einsätzen alle Ingenieurarbeiten selbst, seine für alle Gestaltungsfragen zuständige Frau die komplette Bauleitung und Materialbeschaffung. „Das war dreieinhalb Jahre mein Job“, sagt sie. Trotzdem und auch trotz der Erfahrungen aus einem ersten vergleichbaren Bauprojekt an der Heinrich-Wöhler-Straße musste die Kalkulation mehrfach nach oben korrigiert werden. Vor allem die aufwendigen Holzarbeiten waren Kostentreiber. Das Wort „Falle“ beschreibt laut Schötker ziemlich genau, was es bedeutete, wenn man an den eigenen Gestaltungsideen trotzdem festhalten möchte. „Wir sind keine Newcomer, aber wir waren am Limit. Jedem anderen hätte das Projekt wohl das Genick gebrochen“, mutmaßt sie.

Wenn die Kinder groß sind ...

Und nun, als Frucht von harter Arbeit, dieser luxuriöse Wohntraum! Schötker weiß um das Privileg, als fünfköpfige Familie ein solches Haus zu bewohnen, für das man 4500 Euro Monatsmiete nehmen müsste, wenn es sich rechnen soll. Und das sich – zusätzlich zu einer ganz separaten Mietwohnung im Hinterhaus – in vier Wohnungen unterteilen ließe. Aber so etwas komme vielleicht später einmal, „wenn die Kinder groß sind“. Ob dann ein Verkauf ansteht oder sich Freunde als Mitbewohner finden, sei jetzt noch kein Thema. „Eigentlich sind wir schon mit einem Feuerchen und unseren verschwurbelten Gegenständen glücklich“, sagt Schötker. Jetzt will sie aber erst mal erleben, was mit so viel Leidenschaft aufgebaut worden ist. Statt Rechtfertigungen für diese vermeintliche Dekadenz ist bei den wagemutigen Bauherren eher Selbstironie angesagt: Ein Schild mit der Aufschrift „Eigentor“, das über den Eingang kommen soll, ist schon fertig.

Blick von Nellekes Schlafzimmer über den Hof ins gegenüberliegende von Schwester Hedda. Quelle: Martin Lauber

Dass die beiden jüngeren Töchter sich bereits wenige Tage nach dem Einzug an der Dammstraße zu Hause fühlen, ist kein Wunder. Aus ihren Zimmern im ersten Stock können sie sich dank gläserner Balkontüren über die Dielenschlucht hinweg zuwinken. Die Wanddurchbrüche waren eine Idee ihrer Mutter, die für zwei falsch gelieferte Türen diese sinnvolle Verwendung ersann. Hedda (10) und Nelleke (16), bisher Fahrschülerinnen, freuen sich nicht minder über den nun kurzen Weg zum Gymnasium Großburgwedel.

An dieser Schule fängt mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres auch ihre Mutter an – als Kunstlehrerin mit dem Kopf voller Pläne. Ihr Meisterschülerjahr am Ende des Studiums macht den Quereinstieg möglich. Nach insgesamt sieben selbstständigen „Baujahren“ ist ihr die neue berufliche Herausforderung willkommen – ebenso wie ein festes Gehalt angesichts der hohen Mehrkosten des Unternehmens Denkmalrettung.

Vor zehn Jahren drohte der Abriss wegen Einsturzgefahr 2010 hätte auf eine Rettung von Großburgwedels zweitältestem Baudenkmal kaum jemand seinen Kopf verwettet. Damals drohte dem 1688 erbauten Zweiständerfachwerk der Abriss wegen Einsturzgefahr. Die Seitenwände notdürftig abgestützt, das Dach über dem maroden Gebälk löchrig, die Erbengemeinschaft heillos zerstritten: Verwaltung und Ortspolitiker waren alarmiert, dass das Haus Dammstraße 11 aus dem Stadtbild verschwinden könnte. Das Rathaus wurde initiativ, suchte per Annonce sanierungswillige Käufer – ohne Erfolg. Hätte der letzte Bewohner Hermann Schuster es nicht verhindert, seine Miterben hätten allzu gern die Bagger anrollen lassen. Mit ihm hielt die Stadt dagegen, verhandelte mit den Erben, setzte aber gleichzeitig ein möglichst kleines Baufenster fest, um Verkauf und Abriss unattraktiv zu machen. Ein Dauerzustand war das natürlich nicht. Der damalige Bürgermeister Hendrik Hoppenstedt griff zum letzten Strohhalm, als er die kommunale Baugesellschaft KSG mit Sitz in Garbsen zum Kauf geradezu überredete. Im Gegenzug für den hohen Sanierungsaufwand verabschiedete Burgwedels Rat eigens für die Garbsener einen Bebauungsplan. Der Deal: Hinter dem Denkmal durften nun Reihenhäuser entstehen. 2011 sagte der KSG-Aufsichtsrat Ja, Tinte unter den Kaufvertrag kam aber erst 2013. Alles paletti? Mitnichten. Die nächste Hängepartie dauerte bis 2015, während der die KSG plante, kalkulierte und sich eine teure 3-D-Vermessung des historischen Langhauses leistete. Und – nie offiziell bestätigt – bei der Stadt Burgwedel um einen 500.000-Euro-Zuschuss nachsuchte. Nach zwei Jahren stieg sie aus dem Projekt wieder aus: wegen „ungeahnter Kosten in exorbitanter Höhe“. Die geplanten vier Maisonettewohnungen, die ins alte Gebälk implantiert werden sollten, hätten sich nie wirtschaftlich vermarkten lassen. Die Rettung kam vor dreieinhalb Jahren in Gestalt eines Ehepaars aus Fuhrberg, das dieser Tage mit seinen drei Töchtern ins zwischenzeitlich aufwendig restaurierte Haus eingezogen ist: An Christian Zeymer und Heike Schötker trat die KSG 2016 das Abenteuer der Rettung ab. Deren Empfehlungsschreiben war ein Bericht dieser Zeitung über ein städtebauliches Kleinod, das der Zimmermannsmeister und die Künstlerin just an der Heinrich-Wöhler-Straße realisiert hatten. Das Projekt Fittis Winkel bauten beide von 2013 bis 2015 rund um einen 293 Jahre alten Wandständerbau – vormals eine Ruine, nun ein Schmuckstück.

Von Martin Lauber