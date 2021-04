Großburgwedel

Eigentlich sollten die städtischen Bolzplätze Am Flöth, am Theodor-Storm-Weg und Am Schützenplatz nur fit gemacht werden für die Freiluftsaison. Doch die Art der Ausführung lässt die Wellen hochschlagen. Statt im Bereich der stark beanspruchten Torräume einfach Erde aufzufüllen und neuen Rasen einzusäen, wurde dort ein mehrschichtiges Mineralgemisch aufgebracht. Babette Zühlke-Thümler (CDU) zeigt sich entsetzt und befürchtet eine erhöhte Verletzungsgefahr für spielende Kinder. Bauhofleiter Martin Riessler weißt den Vorwurf, es sei einfach gedankenlos geschottert worden, von sich. Er verweist auf positive Erfahrungen der Nachbarkommune Burgdorf.

Ist dieses Mineralgemisch gefährlich? Eine Detailaufnahme des Bodens auf dem Bolzplatz Am Flöte. Quelle: Thomas Oberdorfer

„An der Grundschule Wettmar haben wir bereits vor drei Jahren das ganze Feld so hergerichtet. Und zumindest bei mir ist nicht eine einzige Beschwerde deswegen angekommen“, sagt Riessler. Nach den Arbeiten auf den genannten drei Großburgwedeler Bolzplätzen – dazu kommt der in Fuhrberg – ist das anders. Per Mail und auch in den sozialen Netzwerken wird ausgiebig diskutiert.

„Ich hatte gedacht, die Torräume würden ausgekoffert und eventuell dann Rollrasen aufgebracht“, sagt Zühlke-Thümler. „Das wäre eine tolle Sache gewesen.“ Leider sei das Vorhaben seitens der Verwaltung nicht im Vorfeld kommuniziert worden. „Ich hätte mir gewünscht, dass das im Sportausschuss zumindest einmal vorgestellt wird. Dann hätte man das diskutieren können.“

Auch Am Flöth ist das Gras aus dem Torraum verschwunden. Quelle: Thomas Oberdorfer

Bolzplätze: Kommune muss für Verkehrssicherheit sorgen

Fakt ist: Gerade direkt vor den Toren ist die Beanspruchung der Bolzplätze enorm. Das führt dazu, dass nicht nur der Rasen abgewetzt wird. „Es bilden sich regelrechte Vertiefungen vor dem Tor“, sagt Riessler. In denen könnten Kinder stolpern oder umknicken – ein Übel also, das die Stadt im Zuge der Verkehrssicherungspflicht abstellen müsse. Zum anderen sammle sich das Wasser in diesen Mulden und sorge dafür, dass die Plätze zeitweise nahezu unbespielbar würden. „Eltern haben sich schon beschwert, dass die Kleidung ihrer Kinder total verdreckt ist, wenn sie in den Schulpausen dann trotzdem dort spielen“, sagt der Bauhofleiter.

Es sei auch schon vorgekommen, dass durch die Beanspruchung Teile des Betonfundaments der Tore freigelegt worden seien. „Da habe ich es mit Rollrasen versucht, aber das hat leider nicht funktioniert“, sagt Riessler. Zudem sei der Erhaltungsaufwand recht hoch. „So müssen Bolzplätze mindestens einmal im Jahr gemacht werden. Im Sommer geht es noch, weil das Gras wächst. Im Herbst und Winter aber sind die Plätze dann eigentlich nicht nutzbar.“ Der Vorteil an der neuen Lösung: Das Wasser versickert im Torraum besser, es bilden sich also keine Pfützen. Zudem bildeten sich nicht direkt wieder Vertiefungen. „Ich habe mir das in Burgdorf angeschaut. Die verfahren seit Jahren so und sind sehr zufrieden“, sagt Riessler.

Erhöhte Verletzungsgefahr beim Bolzen befürchtet die CDU Burgwedel. Quelle: Thomas Oberdorfer

CDU: Stadt muss Fehler zügig beheben

Bei dem verwendeten Material handele es sich nicht um Schotter oder gar Bauschutt, wie er bereits habe hören müssen. „Das ist ein Material, wie es auch im Amateurfußball auf Tennenplätzen verwendet wird. Vier Schichten in verschiedener Körnung. Ich habe auf so einem Platz früher auch gespielt“, erklärt Riessler. Und doch scheiden sich gerade an diesem Material die Geister. „Mich hat ein Arzt angesprochen, der darin ein massiv erhöhtes Verletzungsrisiko sieht“, sagt Zühlke-Thümler.

Ihr Parteifreund Marc Sinner pflichtet dem entschieden bei. Sein Sohn habe im Urlaub im Süden einmal auf einem solchen Boden Fußball gespielt. „Als ihm der Schlappen weggeflogen und er mit dem Fuß über den Boden geschabt ist, konnte man die Haut richtig hochklappen.“ Er sieht in der Art der Bolzplatzsanierung einen „eindeutigen Fehler“, den es nun schnellstmöglich zu korrigieren gelte. Einen direkten Kontakt zur Stadtverwaltung hatte die CDU am Montag übrigens noch nicht gesucht. „Wir nehmen das mit in die Fraktion und entscheiden dann, wie wir vorgehen“, sagt Zühlke-Thümler.

Fußballspieler finden Untergrund in Ordnung

Aber was sagen eigentlich die Kinder und Jugendlichen, die auf dem Platz spielen? Die können sich mit dem neuen Untergrund durchaus anfreunden. „Die kleinen Steine sind vielleicht für den Torwart ein bisschen blöd, aber dafür kann man hier jetzt wieder richtig Fußball spielen“, erklärt ein Mädchen auf dem Bolzplatz Am Flöth. Und ihre Freundin pflichtet ihr bei: „Hier war immer so eine tiefe Kuhle mit Wasser, vor den Toren konnte man eigentlich überhaupt nicht mehr spielen. Hoffentlich hält der Untergrund jetzt länger.“

Von Sandra Köhler