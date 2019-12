Großburgwedel

Morgens schrieben sie noch die letzten Klausuren des Jahres und abends boten sie Hunderten von Besuchern einen Querschnitt ihres musikalischen Könnens: Bei der wohl größten Weihnachtsfeier in Burgwedel zeigten die Schüler des Gymnasiums Großburgwedel ein kunterbuntes Programm, auf das sie und die Lehrer sich wochenlang vorbereitet hatten.

Weit mehr als 100 Schüler wirkten in verschiedenen Gruppen mit. Das ließen sich Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte nicht entgehen. So mussten erst mal Dutzende Stühle organisiert werden, da die aufgebauten Stuhlreihen längst nicht ausreichten, um allen einen Sitzplatz zu bieten. „Mit so vielen Besuchern hatten wir gar nicht gerechnet“, verkündeten die Schüler Uli und Hanni, die die Moderation der Veranstaltung übernommen hatten.

Das große Finale der Adventszeit

Die musikalische Adventszeit im Gymnasium Burgwedel ging damit auf die Zielgerade. Unter dem Motto „Musik unter dem Weihnachtsbaum“ spielten Schüler in den vergangenen Wochen bereits am festlich geschmückten Weihnachtsbaum in der Pausenhalle weihnachtliche Lieder aus aller Welt. Nun das Finale am Mittwochabend, die große Abschlussfeier vor Hunderten Besuchern. Zunächst wurde es sehr spanisch: Die Flamenco AG – die bereits im vergangenen Jahr stürmisch gefeiert wurde – eröffnete farbenfroh und schwungvoll den bunten Reigen der nachfolgenden Instrumentalisten und Sänger.

Die jüngsten machen den Anfang

Den Anfang machten dabei die Jüngsten. Die Bläserklasse 5b, die sich „Music Band´its“ nennt, debütierte dabei vor großem Publikum unter anderen mit „Jingle Bells“. So aufgeregt sie auch vorher waren – ihren Auftritt meisterten sie richtig cool. Wie jeder Jahrgang vor ihnen werden sie durch die Musikschule Isernhagen und Burgwedel an die Instrumente herangeführt. Ihnen folgten die Bläser aus Jahrgang sechs mit dem imposanten Namen „Magic Music Friends für life“ mit „ Santa Claus is Coming to Town“ und dem ewig jungen Rudolf mit der roten Nase.

Mini-Musical nach Fontane

Und dann gab es da auch noch ein Mini-Musical. Band und Chor der Jahrgänge fünf bis sieben führten „Die Brücke am Tay“ auf. Die Ballade von Theodor Fontane basiert auf einer wahren Begebenheit, die den Einsturz der Firth-of-Tay-Brücke im Jahr 1879 in Schottland behandelt, bei der 75 Menschen starben. Fontane umrahmt die Darstellung des Unglücks mit dem Motiv der Hexen aus Shakespeares „Macbeth“. Sein Fazit legt er einer der Hexen in den Mund: „Tand, Tand – ist das Gebilde von Menschenhand.“

Seltene Klänge

Zwischen Bläserklassen, Tanz, Chorgesang und Big Band gab es Soloauftritte, wie den von Mattes Meußling mit einem klassischen Werk am Klavier. Eine absolute Rarität boten Anna, Johan, Enya und Lukas, die ein selbst arrangiertes Medley aus „Fluch der Karibik, Mission Impossible und Dancing Queen“ sangen. Wobei „singen“ vielleicht das falsche Verb ist, denn sie benutzen jeder ein Kazoo, ein etwa zehn Zentimeter kleines Membranofon, das durch Ansingen mittels einer Membrane den Ton der eigenen Stimme entscheidend verändert. Ein mutiges Unterfangen der Schüler, das bei einigen älteren Besuchern Kopfschütteln verursachte.

Die Glanzstücke des Konzerts waren wie stets die Big Band unter der Leitung von Johannes Grüne und der große Chor der Jahrgänge acht bis zwölf, der bereits auf dem Weihnachtsmarkt in Großburgwedel die Zuhörer begeistert hatte. Sie ließen mit „Fly Me to the Moon“ von Bart Howard und stimmungsvollen Weihnachtsliedern ein wieder mal gelungenes und beeindruckendes Konzert enden.

Von Jürgen Zimmer