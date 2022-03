Burgwedel

Tom kniet sich auf die Erde, greift mit der Hand tief in das Loch und zieht einen Stein daraus hervor. „Aha!“, sagt der Fünftklässler – froh darüber, den Störenfried endlich entdeckt zu haben. Nun, da er beseitigt ist, gleitet die Schaufel deutlich tiefer in die Erde. Das Pflanzen von neuen Bäumen kann weitergehen.

Damit sie gut wachsen können, müssen die Löcher genug Platz für die Wurzeln bieten – das hat ihm Elisabeth Hüsing, Direktorin von der Stiftung Zukunft Wald, eben erklärt. „Wieso pflanzen wir hier heute Bäume“, hatte sie die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler der IGS Burgwedel gefragt. „Damit die Umwelt schöner ist“, hatten die Schüler lautstark geantwortet – eine einfache und gleichzeitig korrekte Antwort.

Erste Besprechungen: Scouts und Projektbeteiligte erklären den Schülerinnen und Schülern den Ablauf. Quelle: Nina Hoffmann

Insgesamt 6200 Bäume sollen unter dem Motto „Pflanzt nicht Worte sondern Bäume – ein Schulwald entsteht in Burgwedel“ auf der städtischen Fläche nahe des Springhorstsees vom 7. bis 10. März in die Erde gesetzt werden. Die Arbeit übernehmen die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen aus Großburgwedel, Kleinburgwedel, Wettmar und der IGS Burgwedel in Kooperation mit der Stiftung. „Wir wollen die Kinder wieder an Natur und Wald heranführen und eine Verbindung schaffen“, sagt Hüsing.

Um coronakonform arbeiten zu können, haben sich die Schulen auf die Tage aufgeteilt. Täglich sollen nicht mehr als 250 Kinder auf der Grünfläche arbeiten. Die Fünftklässler der IGS pflanzen heute die ersten Bäume auf dem Areal – so wie Tom und sein Freund Max.

Bepflanzung fordert nur wenig Pflege

Tom gräbt eine tiefe Kuhle, Max drapiert die Wurzeln des kleinen Baums in dem Loch – noch etwas Erde darauf und schon sind sie fertig. Dann geht es weiter mit der nächsten kleinen Traubeneiche, die dicht an der ersten gepflanzt wird. Auf diese Weise entsteht ein sogenanntes Nest aus mehreren Bäumen. „Auf dem Areal entsteht eine riesige Blühwiese mit Disteln und Pflanzen – die vereinzelten Baumnester können sich auch ohne viel Pflege gegen die übrigen Pflanzen durchsetzen“, erklärt Hüsing.

Noch sieht die kleine Traubeneiche, die Max in die Erdkuhle setzt, sehr unscheinbar aus. Doch das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Quelle: Nina Hoffmann

Bei der Pflanzaktion unterstützen sogenannte Baumscouts die Schülerinnen und Schüler. Einer von ihnen ist Stiven Garces-Mina. „Damit die Bäume wachsen können, müssen die Wurzeln nach unten zeigen und die Pflanzen dürfen nicht schief in der Erde sitzen“, erklärt der Baumscout seinen Schützlingen Tom und Max. Eigentlich kümmert sich der 26-Jährige um Pakete im Amazon Logistikzentrum Sehnde. Heute pflanzt er mit den Schülerinnen und Schülern Bäume. Sein Arbeitgeber unterstützt die Aktion. „Mein Chef fragte, wer bei dem Projekt mitmachen will, und ich hatte sofort Lust – ist ja eine gute Sache“, sagt Garces-Mina.

Schirmherrin Barbara Otte-Kinast begleitet Projekt

Eine kurze Einweisung durch die Stiftung brachte ihm näher, worauf er bei der Pflanzung achten müsse – nun gibt Garces-Mina das Wissen an die Schülerinnen und Schüler weiter. Dabei schaut ihm hin und wieder auch die Schirmherrin des Projekts, Barbara Otte-Kinast, über die Schulter.

Barbara Otte-Kinast lobt die Schülerinnen und Schüler für ihre Arbeit. Quelle: Nina Hoffmann

„Es ist unfassbar, wie begeistert die Kinder hier von der Arbeit sind“, sagt die Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Niedersachsen. „Ich halte solche zukunftsgerichteten Projekte für sehr wichtig.“ Das findet auch IGS-Schulleiter Marco Gerhard Schinze-Gerber. „Wir sehen ja das Interesse unserer Schüler an ihrer Umwelt und darauf wollen wir durch solche Aktionen auch reagieren“, erklärt er.

„Es sind 26“, sagt Max nach rund einer Stunde Arbeit stolz. 26 kleine Bäume, die bislang noch eher wie unscheinbare kleine Stöcker aussehen, sollen in den kommenden Jahren ordentlich wachsen – Tom und Max begleiten sie dabei.

Von Nina Hoffmann