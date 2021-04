Burgwedel

Aus für die diesjährigen Schützenfeste: Eigentlich wäre jetzt die Zeit, in der in den Burgwedeler Schützenvereinen die Königswürden ausgeschossen werden. „Leider wird es auch in diesem Jahr kein Schießen um diese Würden geben. Laut Niedersächsischer Corona-Verordnung sind Großveranstaltungen weiterhin untersagt und keiner weiß, wie lange. Deshalb hat sich die Arbeitsgemeinschaft der Burgwedeler Schützenvereine (ARGE) in einer Telefonkonferenz zur Absage sämtlicher in der Stadt Burgwedel geplanten Volks- und Schützenfeste entschieden“, sagt der ARGE-Chef Volker Speckmann. Doch ganz möchten die Schützen die Hoffnung auf Feste in diesem Jahr noch nicht aufgeben: Sollten zu einem späteren Zeitpunkt größere Veranstaltungen stattfinden können, wollen die Schützen zeitnah reagieren.

Von Thomas Oberdorfer