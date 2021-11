Engensen

Die Schützengesellschaft Zentrum Engensen lädt gleich zu zwei Wettbewerben auf ihre Schießsportanlage, Am Dorfteich, ein. An diesem Donnerstag, 18. November, geht es los. Beim Weihnachtspreisschießen können alle Bürgerinnen und Bürger aus Engensen, die mindestens zwölf Jahre alt sind, teilnehmen und ihre Zielsicherheit mit dem Luftgewehr beweisen. Der erste Satz à 15 Schuss kostet 6 Euro, jeder weitere 2 Euro – man darf so oft schießen, wie man möchte. Die zwei besten Teiler werden addiert. Die Preisverleihung ist für Sonnabend, 18. Dezember, vorgesehen. 

Wer Winterkönigin oder Winterkönig bei den Erwachsenen oder Jugendlichen werden möchte, muss hingegen Mitglied im Engenser Schützenverein sein. Geschossen wird mit dem Luftgewehr auf zehn Meter, jeder Schütze hat 15 Schuss – einmalig. Der beste Teiler gewinnt. Die Verleihung soll bei der Jahresversammlung 2022 vorgenommen werden.

Bis zum 16. Dezember ist der Schießstand für die Wettbewerbe geöffnet – donnerstags von 18 bis 20 Uhr ist die Jugend willkommen (3-G-Regel), im Anschluss bis 22 Uhr die Erwachsenen (2-G-Regel).

Von Carina Bahl