Fuhrberg

Der Schützenverein Fuhrberg lädt wieder zum öffentlichen Schweinepreisschießen ins Schützenhaus ein. Dabei sein kann jeder Interessierte ab zwölf Jahren, der den Schießsport näher kennenlernen möchte. Das Schießen findet unter Einhaltung der 2-G-Regel statt, das heißt, nur Geimpfte und Genesene können teilnehmen.

Zwei ganze Schweine werden ausgeschossen und zerlegt. Der erste Preis ist ein ganzer Schinken. Jeder Schütze erhält einen Fleischpreis, versprechen die Veranstalter. Am Sonnabend, 20. November, soll es nach Abschluss des Wettbewerbs die Preisverteilung, ein gemeinsames Wurstessen und die Ehrung des Winterkönigs geben. Geschossen wird am Sonntag, 7. November, von 10 bis 12 Uhr. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 11. November, von 19 bis 20.30 Uhr. Die Veranstaltungen am Sonnabend plant der Schützenverein von 19 bis 22 Uhr.

Von Alina Stillahn