Großburgwedel

Eigentlich hatten die Großburgwedeler Schützen angekündigt, dass sie in diesem Jahr ohne einen Umzug durch den Ort ihr Fest feiern wollen. Von dieser Ankündigung rücken sie nun wieder ab. Das Schützenfest soll doch wieder größer ausfallen. Am Freitag, 7. Februar, wollen sie ein Konzept für die Veranstaltung auf ihrer Jahresversammlung diskutieren und verabschieden. Weiteres Thema der Sitzung ist die Anschaffung einer elektronischen Schießanlage. Die Mitglieder des Schützenvereins treffen sich ab 19.30 Uhr im Schützenhaus, Am Schützenplatz, in Großburgwedel.

Von Thomas Oberdorfer