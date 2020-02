Großburgwedel

Der Schützenverein Großburgwedel will eine elektronischen Schießanlage anschaffen. Das haben die Mitglieder in der Jahresversammlung am Freitagabend beschlossen. „Das ist die Technik, die auch bei überregionalen Meisterschaften benutzt wird“, sagt der Vorsitzende Henning Kühl. „Wir wollen unseren Mitgliedern daher auch die Möglichkeit geben, damit zu trainieren.“

Finanzierung durch Mitglieder

Nur die Finanzierung sei noch nicht vollständig geklärt. „Wir gucken jetzt, welche Zuschüsse es von Region und Stadt gibt“, sagt Kühl. Der Rest der Kosten sollen die Mitglieder finanzieren. Diese können durch sogenannte Bausteine dem Verein ein zinsloses Darlehn geben: „Die Mitglieder kaufen Bausteine, bei dem jeder einen Wert von beispielsweise 50 Euro hat“, erläutert Kühl. Nach und nach zahlt der Verein das Geld dann an die Mitglieder zurück. „Je nachdem wie viel Geld in der Vereinskasse ist, zahlen wir einen oder mehrere Bausteine in jeder Jahresversammlung zurück.“

Dieses System der Finanzierung haben die Schützen bereits beim Bau des derzeitigen Schießstands vor gut 30 Jahren erprobt. „Das hat immer sehr gut geklappt“, sagt Kühl. Etwa zehn Jahre hatte es gedauert, alle Bausteine zurückzuzahlen. Der Schützenchef hofft so, den elektronischen Schießstand innerhalb dieses Jahres realisieren zu können.

Lesen Sie auch

Schützenfest 2020: Schützen ziehen nun doch durch Großburgwedel

Von Lisa Neugebauer