Burgwedel

Nun ist das Geld da – rund 20 Euro je Schüler: Diesen Betrag sagte das Land den niedersächsischen Kommunen bereits vor längerer Zeit zu, um damit die Schulen in der Corona-Pandemie zu unterstützen. Für Burgwedel bedeutet dies eine zusätzliche Finanzspritze in Höhe von 45.277 Euro.

Damit sollen die Schulen zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus bezahlen. „Das Geld geht eins zu eins an die Schulen. Dort weiß man am besten, was in der jetzigen Situation gebraucht wird“, kündigt Bürgermeister Axel Düker ( SPD) an. Die Einrichtungen gehen unterschiedlich mit dem Geld um.

Anzeige

Gymnasium Großburgwedel

Den Löwenanteil der Fördersumme – 22.538 Euro – erhält das Gymnasium Großburgwedel mit seinen 1124 Schülern. „Wir werden auf jeden Fall Schutzmaterial für die Lehrer anschaffen“, kündigt Schulleiter Robert Baberske an. „Und sicher werden wir auch unseren Vorrat an Masken für Schüler aufstocken. Das ist keine regelmäßige Versorgung, aber falls jemand seinen Mund-Nasen-Schutz einmal vergessen haben sollte oder einer im Laufe des Tages kaputtgeht, kann dann die Schule helfen.“ Außerdem solle Verbrauchsmaterial wie Desinfektionsmittel angeschafft werden. Weitere Einkäufe werden am Freitag in der Schulleitungsrunde des Gymnasiums besprochen.

IGS und Oberschule Burgwedel

Einen Schritt weiter ist die IGS/Oberschule. FFP2-Masken für Lehrkräfte und pädagogisches Personal will Schulleiter Marco Gerhard Schinze-Gerber anschaffen. Außerdem sollen einige CO2-Ampeln für Klassenräume gekauft werden. „Die zeigen an, wann die Luft in einem Raum verbraucht ist und somit gelüftet werden sollte“, erklärt der Schulleiter. Um bessere Preise erzielen zu können, tun sich das Gymnasium und die IGS/Oberschule beim Kauf von der FFP2-Masken zusammen. „Wir haben gemeinsam 3000 Stück geordert“, sagt Schinze-Gerber. Rund 8500 Euro stehen der Schule aus dem Fördertopf zur Verfügung.

Grundschule Großburgwedel

Weit weniger Geld erhält die Grundschule Großburgwedel. Sie bekommt einmalig 5300 Euro. „Das Geld ist bereits größtenteils verplant“, erläutert Schulleiter Nils Thönnessen. „Wir haben zwölf CO2-Ampeln bestellt. Mit der Technik haben wir gute Erfahrungen gemacht“, berichtet er. Die Schule hat bereits zwei dieser Geräte im Einsatz. „Kommt die nun bestellte Lieferung, dann können wir alle Klassenräume damit ausstatten.“ Außerdem schafft die Schule FFP2-Masken für Lehrkräfte und Einmalmasken für Schüler an, falls im Laufe eines Schultags mal ein Mund-Nasen-Schutz verloren gehen sollte. „Dafür haben wir immer einen kleinen Vorrat in der Schule. Den haben wir allerdings bislang aus der eigenen Tasche bezahlt“, sagt Thönnessen.

Sonnenblumenschule Thönse

Ebenfalls Schutzausrüstung für ihre Lehrkräfte will Jeannine Schneider, Schulleiterin der Sonnenblumenschule in Thönse, anschaffen. „Für viel mehr reicht das Geld ja leider nicht“, sagt sie. „Ich hätte gern noch eine Lüftungsanlage für das Lehrerzimmer angeschafft. Aber das lassen die Vorschriften leider nicht zu.“ Ihre Schule erhält 1960 Euro aus dem Fördertopf.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundschule Wettmar

Etwas mehr, nämlich 2200 Euro, stehen der Wettmarer Grundschule zur Verfügung. Was davon angeschafft werden soll, steht allerdings noch nicht endgültig fest. „Für einen Teil des Geldes werden wir sicher FFP2-Masken für die Lehrkräfte kaufen, aber was mit dem Rest des Geldes geschieht, werden wir erst in der kommenden Woche im Kollegium besprechen“, sagt Schulleiterin Sandra Müller-Herzberg.

Grundschule Kleinburgwedel

2700 Euro bekommt die Grundschule Kleinburgwedel. Dort setzt Rektorin Anne-Marie von Badewitz mit ihrem Team andere Schwerpunkte. „Wir schaffen für die Schreibtische der Lehrer jeweils einen Acrylglasschutz an, außerdem FFP2-Masken für die Lehrkräfte“, sagt sie. „Auch wenn sich die Fördersumme erst einmal ungeheuer hoch anhört, für mehr reicht das Geld leider nicht.“

Maria-Sibylla-Merian-Grundschule in Fuhrberg

Vorerst nur FFP2-Masken will Meike Hagenauer, Schulleiterin der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule in Fuhrberg, anschaffen. „Die sind kostspielig, und wir müssen schauen, wie wir mit dem Geld bis zum Sommer hinkommen“, sagt sie. Ihre Schule erhält knapp 2000 Euro.

Es gibt Kritik an dem Förderprogramm

Aber es gibt auch Kritik am Vorgehen der Landesregierung. „Diese Finanzspritze wurde uns im November angekündigt. Acht Wochen lang ist dann nichts passiert und das mitten in der Pandemie. Wir hätten das Geld viel früher gebrauchen können“, sagt Schinze-Gerber. „Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis.“ Ähnlich sieht es auch seine Kollegin von Badewitz: „Es ist unverständlich, dass das so lange gedauert hat.“

Von Thomas Oberdorfer