Die Oberschule Burgwedel hat am Freitag 71 Absolventen verabschiedet. Klassenweise, mit Gratulation auf Abstand, vielen guten Wünschen und einem so feierlichen Rahmen, wie es diese Zeiten eben zulassen. „Wenn es schon wegen der Pandemie keine Mottowoche, keine abendliche Feier und keine Abschlussfahrten geben konnte, dann ist das das Mindeste“, sagte Schulleiter Marco Gerhard Schinze-Gerber am Freitagvormittag.

Kurz, knapp, Corona-konform, aber dennoch würdig und festlich: So hat die Oberschule Burgwedel am Freitagvormittag ihre Absolventen in vier getrennten Feierstunden verabschiedet.

„Ich hätte mir gewünscht, dass die Entlassungen draußen im Grünen stattfinden“, sagte er. Doch da die Wettervorhersage ausgesprochen mäßig ausfiel – „und man sich irgendwann ja entscheiden muss“ – gingen die Verabschiedungen in der Agora über die Bühne. Streng getaktet ab 9, 10, 11 und 12 Uhr. „Für euch Schüler hat das den Vorteil, dass die Reden nicht so lang werden“, sagte Schinze-Gerber mit einem Augenzwinkern. Den traditionellen Einmarsch der Schüler gab es dann doch. Mit Abstand und zu Musik natürlich. „Das ist ein besonderer Moment, der einfach dazu gehört, wenn alle applaudieren“, sagte der Schulleiter.

In einer kleinen, aber feinen Runde – jeder Schüler durfte nur von zwei Angehörigen begleitet werden – stellte Schinze-Gerber ab 10 Uhr die Leistungen der Absolventen der 10a und deren Zukunft in den Mittelpunkt: „Bleibt auf einem guten Kurs. Habt Träume, Ideen und bringt euch für andere Menschen verantwortungsvoll in unsere Gesellschaft ein“, sagte er und ermutigte die Jugendlichen, ihren eigenen Weg zu gehen: „Greift nach Euren Sternen. Aber gebt dabei auf die Steine acht, die am Wegrand liegen, damit ihr nicht stolpert.“

Nach dem Schulabschluss kommt –ja, was eigentlich? Wir haben vier der letzten Absolventen der Oberschule Burgwedel gefragt, was sie jetzt vorhaben.

Barbara Andresen-Claussen, die die Klassenleitung zu Beginn des Schuljahres spontan übernommen hatte, hob hervor, wie sich die Schüler angestrengt hätten, um das Bestmögliche zu erreichen. Das galt besonders für die mit einem Schnitt von 1,67 Klassenbeste Tarah Monecke und Malte Gembus, der es sowohl in der Prüfung als auch auf dem Abschlusszeugnis zu einer Eins in Mathematik gebracht hat. „Euch war es ganz wichtig, dass ihr euch noch einmal seht und persönlich verabschieden könnt“, lobte Andresen-Claussen. Der Klassenzusammenhalt sei trotz allem sehr stark gewesen, sagte die Lehrerin gerührt.

Bevor Jonas Jahns sich wie alle anderen Absolventen sein Zeugnis vom Tisch nahm, bedankte er sich bei ihr mit Blumen dafür, „dass Sie es so gut mit uns ausgehalten haben“. Zu den Klängen des Wincent-Weiss-Songs „Feuerwerk“ ging es dann via Einbahnstraßenregelung für die Absolventen zum Fototermin auf den Nordhof. Ihre Lehrer gaben inzwischen das Putzkommando: Die mit Nummern versehenen Stühle mussten schließlich für die nächste Entlassungsfeier desinfiziert werden. Immerhin folgten noch drei weitere Abschlussklassen, die die besondere Feier – und das nicht nur wegen der Corona-Pandemie – erleben wollten.

Das sind die Absolventen der Oberschule Burgwedel Klasse 10a: Jakob Albrecht, Katharina Marleen Baumbach, Lilli Brechler, Charlotte Brodführer, Robin Cichon, Malte Gembus, Connor Groschek, Jonas Jahns, Kilian König, Leon Lilienthal, Tarah Monecke, Lena Ross, Caitlin Ruhnau, Sarah Saalfeld, Fabian Tempel, Julius Tiller, Sebastian Viol, Elias Zourafi. Klasse 10b: Nikolaj Abramov, Nele Fromm, Patricia Göing, Tyra Helmer, Ghufran Hussein, Jiyan Kinno, Zagros Kinno, Nico Köneke, Ramona Meller, Tina Möller, Jascha Munack, André Pöppl, Rebekka Priebe, Lennart Rempe, Chiara Scandurra, Leon Schierjott, Jamiro Thies, Jella Uhlig. Klasse 10c: Hamza Aldabeh, Alea van den Boom, Lucy Brünig, Swlava Dawd, Nils Dühlmeyer, Bero Kolsch, Julia Krenn, Stefanie Lutzow, Lukas Mende, Tom Mohr, Cesur Sabaz, Marielle Schult, Richard Voges, Victoria Voigtländer und Tamara Wechsler. Klasse 9a: Nour Eddin Alboukan, Tilara Bilecik, Qusay Husein, Franziska Lapke, Ibrahim Sarmarca, Gjyle Zeka; 9b, Tobias Hilje; 9c, Mariam Al-Kourdi, Niclas Baschek, Elvir Borancic, Lasse Erlinghagen, Julius Gunkel, Ben Jürgens, Rosinah Kempe und Lex-Dominik Ulrich.

Von Sandra Köhler