Burgwedel

Ob Pullover, Kleiderschränke oder Kinderspielzeug – viele Burgwedeler verkaufen ihre alten oder nicht mehr gebrauchten Sachen bei Ebay-Kleinanzeigen oder Onlineportalen wie Mamikreisel. Doch längst nicht alle nutzen das Internet, um ihre alten Schätzchen loszuwerden. Ob bei Penny in Großburgwedel oder im Edeka Wettmar: Es gibt sie noch. Die sogenannten Schwarzen Bretter, auf der Zettel mit Verkaufsanzeigen und Angeboten kurzerhand angepinnt werden. Abreißbare Telefonnummern ermöglichen einen schnellen Kontakt. Und die Bretter sind auch heutzutage noch mehr als gut gefüllt.

Verkauf am Schwarzen Brett ist regional und einfacher

„Wir haben es schon über andere Wege versucht und jetzt den Aushang gemacht“, nennt eine Thönserin den Grund für die Annonce im Edeka in Wettmar, die dort erst seit Kurzem hängt. Gemeinsam mit drei weiteren Burgwedelern bietet sie in Engensen einen Weideplatz für Kleinpferde und Ponys an. Seit gut zwei Monaten hängt der Zettel zudem auch in einem Raiffeisen-Markt aus. „Das ist ein typischer Laden, in den auch viele Pferdebesitzer gehen“, sagt die Thönserin zur Auswahl ihrer Aushangorte. Dass es mit einem Aushang am schwarzen Brett durchaus klappen kann, weiß die Pferdebesitzerin bereits aus eigener Erfahrung. „Vor ein, zwei Jahren hatten wir schon einmal einen Aushang gemacht, und da hat sich wer gemeldet“, berichtet die Thönserin. Denn im Gegensatz zum Internet erreicht der örtliche Supermarkt genau die Leute, die auch in der Gegend wohnen. Und zwar nur die.

Anzeige

Erfolgreich war auch schon eine Ehlershäuserin. In verschiedenen Supermärkten habe sie Annoncen für winterharte Blütenstauden, Kräuter, Sträucher und viele weitere Gartenpflanzen sowie Gartengeräte ausgehängt. „Ich habe im Garten viele Pflanzen über, und es ist einfach zu schade, sie wegzuschmeißen“, sagt sie. Aus diesem Grund hat sie sich dazu entschieden, die Gartenpflanzen für kleines Geld wegzugeben und jemand anderem damit eine Freude zu machen. „Das hat im Sommer gut funktioniert“, sagt die Ehlershäuserin. „Jetzt läuft es wegen der Witterung nicht mehr so gut.“ Die Entscheidung für das Schwarze Brett habe sie dennoch bewusst getroffen. „Es ist für mich wenig Aufwand, und es kostet nichts“, sagt sie. Zudem sei der Verkauf so sehr regional. „Wo ich einkaufe, kaufen ja auch Leute aus der Region ein“, sagt sie. Das sei von Vorteil, da sich die Interessenten die Pflanzen so selbst abholen können.

Viele Gesuche sind am schwarzen Brett zu finden

Auch ein Großburgwedeler hat sich gegen das Onlineportal und für das Schwarze Brett entschieden. „Es ist für mich so einfacher“, betont er. Insgesamt fünf Annoncen hat er gerade wieder an das schwarze Brett bei Penny in Großburgwedel aufgehängt. Darunter sind unter anderem Verkaufsangebote für einen Schallplattenspieler, einen Receiver sowie ein Fahrrad. Für den Großburgwedeler sind dies aber nicht die ersten Aushänge. „Ich hatte schon einmal welche hängen“, sagt er. Der Erfolg ließ bisher auf sich warten – die Hoffnung darauf, seine Sachen auf diese Weise zu verkaufen, gebe er aber nicht auf.

Neben vielen Verkaufsgegenständen sind auf den schwarzen Brettern aber auch Gesuche zu finden. Unter anderem sucht eine junge Familie über einen Aushang ein neues Haus, eine Firma eine Reinigungskraft als Urlaubsvertretung. Auch die Frauenmannschaft des SV Hertha Otze nutzt die Möglichkeit, mit einem Aushang am schwarzen Brett neue Mitspielerinnen zu gewinnen. Und auch wer auf der Suche nach einer Nachhilfe ist, wird am schwarzen Brett fündig. „Es bringt mir ja nichts, wenn sich Schüler melden, die weit weg wohnen“, sagt die 16-jährige Alina, die in Burgwedel gern anderen in Mathe helfen möchte. Auf dem schwarzen Brett müsse sie sich nicht für Portale anmelden, der Datenschutz sei garantiert – „ich gebe nur das an, was ich möchte. In dem Fall meine Telefonnummer.“ Und bei ihr hat sich der Erfolg inzwischen eingestellt – das Telefon klingelte wenige Tage nach dem ersten Aushang im Supermarkt.

Von Lisa Höfel