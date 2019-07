Großburgwedel

Zehn Tage Training liegen hinter 127 Kindern aus Burgwedel und Umgebung – mit dem begehrten Seepferdchen oder Schwimmabzeichen endete am Freitag der erste Ferienschwimmkurs für 118 von ihnen unter der Leitung von Katrin Leschke. Entsprechend groß war die Freude der Jungen und Mädchen sowie ihrer Eltern: Schließlich sprangen die Kleinen auch bei weniger sommerlichen Temperaturen jeden Nachmittag ins 50-Meter-Becken des Freibads Auf der Ramhorst.

Für Leschke geht damit der vierte große Ausbildungsblock zu Ende, bei ungebrochen großer Nachfrage. So gab es im Mai und Juni jeweils zwei Schwimmkurse für Erwachsene, im Juni folgten Angebote für Kinder und im Juli schließlich die Trainingseinheiten für Ferienkinder. „Wir merken schon, dass viele Familien mehr Wert auf das Schwimmen legen“, sagt Leschke. Hinzu komme, dass auch Schulen zunehmend das Seepferdchen einforderten.

Schwimmtrainerin Katrin Leschke. Quelle: Alina Stillahn

Nachfrage nach Schwimmkursen steigt an

Der Druck wachse also auf die Trainer, zumal es in umliegenden Bädern, darunter der Wasserwelt in Langenhagen, inzwischen Wartelisten gebe. „Und nach jedem Bericht über einen Badeunfall merken wir, dass die Leute wachsamer werden und sich erkundigen“, weiß sie aus Erfahrung. Gleichwohl lässt sich das Kursangebot in Großburgwedel nicht beliebig ausbauen: „In den Ferien laufen vier Kurse nacheinander an jedem Nachmittag in zwei Wochen.“ Die nächste Einheit beginnt am 29. Juli und endet am 9. August für Anfänger und Kinder, die das Schwimmabzeichen in Bronze und Silber erringen möchten. Bis auf wenige Plätze sei alles ausgebucht. Zu Schulbeginn im August funktioniere das Angebot nicht. „Und der September ist dann wieder zu kalt für die Kleinen“, sagt die Trainerin.

Erwachsene können Schwimmtechnik verbessern

Das wiederum gilt nicht für die Erwachsenen: Sie können jeweils in zehn Übungsstunden ab dem 15. August und 12. September entweder an ihrer Technik unter Anleitung feilen oder gezielt das Kraulen oder Rückenschwimmen trainieren.

Der gesperrte Sprungturm verhindere im Übrigen kein Schwimmabzeichen, betont die Trainerin. Seepferdchen-Absolventen müssen lediglich vom Beckenrand ins Wasser springen, für Bronze und Silber ersetzt die Trainerin den Sprung vom Drei-Meter-Turm durch die Kerze, den Kopfsprung und den Paketsprung – besser bekannt als Arschbombe.

Information: Eine Übersicht über die Kurse und Zeiten gibt es unter www.burgwedel.de auf der städtischen Homepage.

Von Antje Bismark