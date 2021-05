Fuhrberg

War es ein Diebstahlversuch oder Vandalismus? Ein unbekannter Täter hat in Fuhrberg die Seitenscheibe eines dort abgestellten VW Passat eingeschlagen. Der Wagen parkte am Freitagvormittag in der Zeit von 5.30 bis 13.50 Uhr an der Straße Am Mühlenfelde. Ob der Täter das Auto stehlen wollte oder im Inneren auf Beute hoffte, lässt sich nicht klären. Denn gestohlen wurde letztlich nichts. Nun hofft die Polizei, durch Zeugenaussagen den Fall aufklären zu können. Die Beamten bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (05139) 9910.

Von Thomas Oberdorfer