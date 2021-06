Großburgwedel

Die auch in Burgwedel stark gesunkenen Inzidenzwerte machen es möglich: Die Seniorenbegegnungsstätte (SBS) in Großburgwedel, nimmt ihren Betrieb nach langer Corona-Pause wieder auf. Erster Öffnungstag ist der Dienstag, 22. Juni, wie die Stadtverwaltung nun mitteilte.

Das Team der Begegnungsstätte freue sich auf die Öffnung des Hauses nach der langen Corona-Pause: Schritt für Schritt kehre man, wenn auch noch eingeschränkt, zur Normalität zurück. Nach wie vor gelten in der SBS Hygienevorschriften wie beispielsweise das Tragen von medizinischen Masken bis zum Platz sowie das Einhalten eines Abstands von mindestens 1,50 Meter. Auch die Zahl der Personen, die sich gleichzeitig in den Räumen an der Gartenstraße 10 aufhalten dürfen, ist nach wie vor begrenzt.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut der Stadtverwaltung haben alle Gruppenleitungen und ehrenamtlichen Mitarbeiter den aktuellen Rahmenhygieneplan erhalten. Die Mitarbeiterinnen der SBS geben gern weitere Auskünfte. Sie sind unter Telefon (05139) 894169 und per E-Mail an sbs@burgwedel.de zu erreichen.

Von Frank Walter