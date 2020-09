Großburgwedel

Am Sonntag steuerte gegen 10.40 Uhr eine 93-jährige BMW-Fahrerin ihren Wagen aus der Straße Am Mühlenfeld kommend über die Kokenhorststraße hinweg in Richtung Kraunskamp. Dabei übersah sie einen von links herannahenden Volvo. Der hätte Vorfahrt eigentlich gehabt – was die Seniorin missachtete.

Sie fuhr mit ihrem Wagen seitlich in den Volvo. Dieser geriet ins Schleudern, überschlug sich zweimal und blieb auf dem Dach liegen. Der 54-jährige Fahrer und die 51-jährige Beifahrerin wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Hund der beiden blieb unverletzt.

Die Beamten des Polizeikommissariats Großburgwedel beziffern den entstandenen Sachschaden auf 26.000 Euro.

Von Thomas Oberdorfer