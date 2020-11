Burgwedel

Ist das schon eine Trendwende in der Corona-Pandemie? Zumindest die Zahlen für Burgwedel geben ein wenig Anlass zur Hoffnung. Am Montag sank der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt auf 43,3 und liegt damit erstmals seit mehreren Wochen wieder unter dem Grenzwert von 50.

Vor einer Woche war er noch deutlich höher. Am Montag, 9. November, vermerkten die Mitarbeiter der Region noch einen Wert von 120,4 in ihrer Statistik. Seit Beginn der Pandemie erkrankten 148 Burgwedeler an Covid-19. Aktuell sind 26 Personen infiziert.

Von Thomas Oberdorfer