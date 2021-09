Großburgwedel/Kleinburgwedel

Die Siedlung Mühlenberg in Kleinburgwedel hat bislang keine eigene Bushaltestelle – soll nun aber eine an der Großburgwedeler Straße erhalten. Das hatte der Ortsrat bereits im vergangenen Jahr vorgeschlagen. Nun hat sich auch der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss dafür starkgemacht: Die Stadt soll prüfen, ob eine Förderung möglich ist, und die Haltestelle dann einrichten.

Der Ortsrat erhofft sich davon, dass Schülerinnen und Schüler mit dem Bus die Grundschule Kleinburgwedel, aber auch die weiterführenden Schulen in Großburgwedel besser erreichen können. Die nächste Bushaltestelle befindet sich an der Kleinburgwedeler Straße in Großburgwedel. Die Wege zur Haltestelle würden also deutlich verkürzt, argumentiert der Ortsrat. Zudem könnten so die Besucherinnen und Besucher des Friedhofs in Kleinburgwedel die Haltestelle nutzen.

Anbindung für Neubaugebiet

Ortsbürgermeister Jürgen Schodder (CDU) führt noch einen weiteren Vorteil aus seiner Sicht an: Würde die Bushaltestelle im Bereich des Friedhofes gebaut, könnten auch die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner des Baugebietes Lohfelde West die Haltestelle nutzen.

Die Verwaltung schätzt die Kosten auf 65.000 Euro. Dabei seien aber noch keine Wartehäuser berücksichtigt. Laut Stadt hält auch Regiobus die Einrichtung der Haltestelle für möglich. Voraussetzung hierfür wäre allerdings der Bau eines „Standard-Bushaltestellen-Paares“. Damit würden laut Stadt ein etwa 18 Meter langes Hochbord, eine barrierefreie Gestaltung der Warteflächen und Übergänge an die angrenzenden Bereiche erforderlich.

Idee wurde schon vor Jahren diskutiert

Eine Bushaltestelle für die Siedlung hatten die Politikerinnen und Politiker bereits 2016 diskutiert. Damals hatte Regiobus die Einrichtung einer Bushaltestelle aber noch wegen Sicherheitsbedenken abgelehnt. Mittlerweile ist die Straße aber saniert worden.

Die Bushaltstelle an der Burgdorfer Straße ist aus Sicht einiger Anwohner nur Quelle: Alina Stillahn

Auch die Bushaltestelle an der Siedlung Heisterholz soll umgebaut werden. Das hatte der Ortsrat Großburgwedel angeregt. Denn einige Anwohner fühlen sich gerade an der auf der gegenüberliegenden Seite liegenden Bushaltestelle an der Burgdorfer Straße nicht sicher.

Sie hatten kritisiert, dass die Bushaltestelle nicht ausreichend beleuchtet sei, es keinen Schutz vor Regen gebe und die Überquerung der Straße zu unsicher sei.

Von Alina Stillahn