Großburgwedel

Für alle, die das Jahr 2019 sportlich ausklingen lassen wollen, bietet der Schwimmverein Burgwedel wieder seinen traditionellen Silvesterlauf an. Der Startschuss zur mittlerweile 34. Auflage des Laufes fällt am Dienstag, 31. Dezember, um 13 Uhr.

Gemeinsamer Start ist um 13 Uhr

Und das sind die Details des Silvesterlaufs, genauer gesagt der Läufe: Gestartet wird vor dem Eingang zum Hotel und Restaurant Springhorstsee, Springhorstsee 1. Für die erwachsenen Starter gibt es zwei verschiedene Läufe, einer über 5,3 und ein zweiter über 10,6 Kilometer. Kinder und Jugendliche laufen ebenfalls 5,3 Kilometer. Alle Gruppen beginnen gemeinsam. Zur Wettkampfbesprechung treffen sich die Teilnehmer um 12.50 Uhr an der Startlinie. Einen gesonderten Lauf gibt es für Kinder bis zum Jahrgang 2009. Sie gehen um 13.05 Uhr auf eine zwei Kilometer lange Strecke.

Nachmeldungen bis Silvester möglich

Anmeldeschluss für den Silvesterlauf des SV Burgwedel ist am Sonntag, 29. Dezember um 24 Uhr. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des Vereins im Internet unter der Adresse www.sv-burgwedel.de/burgwedeler-silvesterlauf. Außerdem sind Nachmeldungen am Veranstaltungstag direkt am Springhorstsee noch von 11 bis 12.30 Uhr möglich.

Von Thomas Oberdorfer