Kleinburgwedel

Der Ortsrat Kleinburgwedel macht sich für eine Sanierung oder gar Erneuerung zweier Sitzbänke in der Ortschaft stark. Das betrifft die Bank an der Wallstraße/Brombeerkamp und die an der Ecke Großburgwedeler Straße/Dreikronenstraße.

Insbesondere von vielen Seniorinnen und Senioren seien er und auch andere Mitglieder des Ortsrates auf den schlechten Zustand der Sitzgelegenheiten in der Ortschaft angesprochen worden, begründete Ortsbürgermeister Lars Wöhler (CDU) das Vorhaben. Bei einer Ortsbegehung hätten sie dann den schlechten Zustand der Bänke festgestellt. „Die Bänke sollen natürlich so hergestellt werden, dass sie von allen Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden können“, sagt Wöhler.

Von Alina Stillahn