„Die Arbeit funktioniert nur, wenn wir Hand in Hand arbeiten“ – in der Wäscherei der Pestalozzi-Stiftung in Großburgwedel werden täglich Hunderte Kilogramm Wäsche gewaschen. Beschäftigt sind dort Menschen mit Beeinträchtigung, die nach ihren individuellen Bedürfnissen Unterstützung erhalten.