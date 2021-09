Großburgwedel

Wie stimmen eigentlich diejenigen ab, die noch gar nicht oder zum ersten Mal wählen dürfen? Das Experiment hat in Burgwedel unter anderem auch das Gymnasium gewagt. In den letzten Schulstunden vor den Wahlen stand nämlich das Thema „Demokratie und Wahlen“ auf dem Stundenplan – und dann ging es für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge Acht bis 13 auch schon – wie bei einer Bundestagswahl mit Wahlbenachrichtigung und Ausweis – ins Wahllokal.

„Die Juniorwahl finde ich spannend, da wir bereits im Vorfeld der ,echten’ Wahl einen realitätsgetrauen Einblick in den Wahlablauf erhalten, bevor wir am Sonntag wählen gehen“, sagte Enrica Dietrich aus der 13. Klasse. Auch in diesem Jahr sei das Interesse, insbesondere bei den Erstwählerinnen und Erstwählern unter den Schülerinnen und Schülern des 13. Jahrgangs, groß gewesen, berichtet Torben Göke, Lehrer für Politik-Wirtschaft und Deutsch.

Schüler sorgen auch für einen reibungslosen Ablauf der Wahl

Dabei waren auch Wahlhelferinnnen und Wahlhelfer, die vorher die Wählerverzeichnisse angelegt hatten und später die Stimmen auszählten. Damit übernähmen sie Verantwortung und sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Wahl, heißt es vom Gymnasium Großburgwedel.

Beim Ergebnis immerhin unterschied sich die Wahl der Schülerinnen und Schüler im Wahlkreis Hannover Land I, zu dem auch Burgwedel gehört, bei der Erststimme nicht von der Bundestagswahl: Sie stimmten mit ihrer Erststimme für die SPD und damit für die Kandidatin Rebecca Schamber. Bei der Zweitstimme lag aber die FDP mit 21,6 Prozent vorn, gefolgt von den Grünen mit 21,2 Prozent.

Bei der Juniorwahl stehen das Üben und Erleben der Demokratie im Mittelpunkt. Bereits seit knapp 15 Jahren beteiligt sich das Gymnasium Großburgwedel nach eigenen Angaben an dem Projekt. Die Juniorwahl wird bundesweit seit 1999 durchgeführt.

Von Alina Stillahn