Thönse

Carsten Brosdowski steht am Spielfeldrand des vorderen Fußballplatzes beim SSV Thönse und lehnt sich an das Geländer. Zufrieden lässt er den Blick von links nach rechts schweifen. Den Rasen zu pflegen, das gehört zu seinen wichtigsten Aufgaben – für heute ist das erledigt. „Zweimal die Woche mähen“, sagt der 55-Jährige. Und das auf zwei Fußballfeldern, die jeweils fast 7000 Quadratmeter groß sind. „Plus die Boulefläche und einige kleinere Bereiche zwischen den Feldern.“

Der gelernte Dachdecker, der hauptberuflich als Lkw-Fahrer arbeitet, übernimmt aber als Platzwart nicht nur solche Aufgaben. Er repariert die Tornetze, die Wasserpumpe, streut Dünger. Kürzlich habe er die kleine Halle ausgemistet, dort ein bisschen für Ordnung gesorgt, erzählt er zufrieden. Es sei allerhand zu tun.

„Es ist für mich aber eigentlich Entspannung“, sagt Brosdowski lächelnd. Nach der Arbeit bereite es ihm Freude, ein paar Stunden auf dem Aufsitzrasenmäher zu verbringen, ganz ohne Stress oder Druck die Seele baumeln zu lassen. Aber natürlich sei die Arbeit des Platzwartes, die er bis auf einen kleinen Obolus ehrenamtlich ausführt, nicht nur stress- und sorgenfrei, schränkt er dann doch ein.

Vandalismus keine Seltenheit mehr

Und das nervt den Platzwart: Immer wieder kommen Hundebesitzer mit ihren Tieren auf den Fußballplatz und räumen dann die Hinterlassenschaften der Vierbeiner nicht weg. Das mache ihn ziemlich wütend. Andere würden unachtsam mit ihren Rädern über die frei zugänglichen Flächen fahren und den Rasen so in Mitleidenschaft ziehen. „Da kann ich auch schon mal laut werden.“

Auf den beiden Trainerhütten habe Brosdowskis Ehefrau vor einer Weile Jugendliche sitzen sehen. Die Hütten seien morsch, müssten erneuert werden. Auch das gehe mit einem gewissen Risiko einher. Und immer häufiger komme es vor, dass vermutlich junge Menschen um die kleine Grillhütte Partys feiern und ihren Müll nicht wegräumen. „Im Grunde können die hier schon herkommen, aber sie sollen alles so hinterlassen, wie sie es vorgefunden haben.“ Dieses Verhalten falle dem Platzwart momentan häufiger auf. Kippenschachteln, Plastikmüll, Bierflaschen. „Aber immerhin habe ich jetzt schon wieder eine Kiste Leergut zusammen“, scherzt er.

Den Job habe er 2008 von seinem Schwiegervater übernommen, der damals verstorben sei. „Meine Schwiegermutter ist erste Vorsitzende und meine Frau zweite. Das ist hier eigentlich ein Familienbetrieb“, sagt er. Auch sein inzwischen 23-jähriger Sohn werde hin und wieder mit eingebunden.

Vereinskneipe seit Jahren leer

Noch bevor Brosdowski zum Platzwart wurde, sei er im SSV Thönse aktiv gewesen. Er stand selbst auf dem Fußballplatz, habe aber später auch trainiert. „Als ich jung war, waren wir immer hier. In den Ferien von morgens bis abends, in der Schulzeit den ganzen Nachmittag“, erinnert er sich heute. Damals habe der Verein noch richtig große Spiele ausgerichtet. „Wenn man dann aus der Kabine kam und alles voller Leute war, das war schon aufregend.“

Nachdem die Spielergemeinschaft mit Wettmar auseinander gebrochen war, war auch die Zeit der großen Spiele vorbei. Klar, einige Aktive gibt es noch. Ihn beeindrucke auch eine kleine Ü-60-Gruppe, die vor Corona Fußball gespielt hat. „Die kommen einmal die Woche her und wollen einfach ein bisschen kicken. Das finde ich super“, sagt Brosdowski. Doch im Grunde sei es recht still geworden um den SSV Thönsen. Die Vereinskneipe stehe schon seit Jahren leer, weil kein geeigneter Pächter gefunden wird. Und Corona verschärfe diese Situation natürlich, zumal seit November das Fußball spielen offiziell untersagt sei. Und trotzdem hat Brosdowski gut zu tun. „Virus hin oder her, das Gras wächst weiter.“

Janna Silinger