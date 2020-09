Burgwedel/Isernhagen

Das Coronavirus hat den Alltag in der Polizeistation Großburgwedel kräftig durcheinander gewirbelt. Plexiglaswände auf Schreibtischen, Polizisten mit Masken, jede Menge Desinfektionsmittel und eine komplett überarbeitete Struktur der Dienstpläne. Rainer Fredermann, Burgwedeler CDU-Landtagsabgeordneter und Mitglied im Innenausschusses, machte sich im Gespräch mit dem neuen Kommissariatsleiter Ralf Oltmanns ein Bild von der Lage der Polizei in seinem Wahlkreis.

Polizisten begegnen sich kaum noch

„Wir haben hier Mitarbeiter, die manch einen Kollegen seit Monaten nicht mehr gesehen haben“, beschreibt Oltmanns die Auswirkungen, die die Pandemie auf die Arbeitsstruktur in seiner Dienststelle hat. Klar ist, dass die Polizeistation an der Hannoverschen Straße rund um die Uhr besetzt sein muss und das an sieben Tagen in der Woche – das geht nur mit Schichtdiensten. Wechselten früher die Polizisten zwischen den Schichten hin und her, so bestimmen inzwischen feste Gruppen den Alltag.

Der Vorteil für die Polizei: „Kommt es zu einer Corona-Erkrankung, dann müssen wir vielleicht fünf, sechs oder sieben Kollegen in Quarantäne schicken. Mehr sind dann nicht betroffen“, erklärt Oltmanns. Zur Info: Rund 75 Mitarbeiter arbeiten im Burgwedeler Kommissariat. Und auch für den Schichtwechsel gibt es inzwischen feste Rituale. „Die eine Gruppe betritt die Polizeistation durch den Eingang, die andere verlässt sie auf der anderen Seite“, sagt der Polizeichef. „Wirklich zu Gesicht bekommen sich nur die beiden Schichtleiter. Sie machen die Übergabe.“

Polizisten desinfizieren die Streifenwagen

Obendrein gehört zu jeder Schicht eine kleine Putzeinlage. Türgriffe, Lenkrad, Schaltknauf – kurzum alle Teile, die die Polizisten während einer Fahrt im Streifenwagen berühren, werden nach einem Einsatz desinfiziert.

„Mit all diesen Maßnahmen funktioniert der Streifendienst soweit ganz gut“, erklärt Oltmanns, „ein Modell für die Zukunft ist das aber nicht. Wo Menschen sich nicht treffen, da gehen Informationen verloren.“ Das gilt seiner Ansicht nach auch für Telefonkonferenzen. „Es fehlen die Zwischentöne, und die können ganz wichtig sein“, erklärt er.

Telefonieren statt persönlicher Treffen

Ohne viel persönlichen Kontakt läuft derzeit auch der Dienst innerhalb des Kommissariats ab. Statt sich zum Gespräch zu treffen, greifen die Polizisten möglichst oft zum Telefonhörer und sei es nur, um mit einem Kollegen nebenan zu sprechen.

Und es gibt eine weitere Neuerung, die vor Beginn der Corona-Pandemie undenkbar gewesen wäre: Polizisten arbeiten aus dem Homeoffice. „Das können natürlich keine Kollegen machen, die im Streifendienst unterwegs sind“, sagt Oltmanns. „Aber für Ermittler ist das durchaus möglich. Wir haben die technischen Möglichkeiten geschaffen, dass sie von zu Hause auf unser Computersystem zugreifen können.“

Besuch in der Polizeistation: Landtagsabgeordneter Rainer Fredermann (links) und Burgwedels Polizeichef Ralf Oltmanns. Quelle: Thomas Oberdorfer

Noch kein Corona-Fall bei Burgwedeler Polizei

Unterm Strich zeigt dieses Maßnahmenbündel Wirkung: „Wir hatten noch keinen einzigen Corona-Fall in unserer Dienststelle“, freut sich Oltmanns. Und auch ansonsten ist er ganz zufrieden mit der Situation im Burgwedeler Kommissariat. Auf die Frage, welche Wünsche er seinem Gast aus dem Landtag mit auf den Weg in die Landeshauptstadt geben wolle, zeigte sich der Polizeichef wunschlos glücklich: „Klar sagen wir alle, dass wir mehr Personal brauchen, aber ansonsten sind wir in Burgwedel gut ausgestattet.“

