Burgwedel

Am Sonntag, 26. September, entscheidet sich, wer neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin in Burgwedel wird. Zwar konnte Ortrud Wendt (CDU) die Wahl im ersten Durchgang mit 43,98 Prozent knapp für sich entscheiden. Doch für eine absolute Mehrheit reichte es nicht. Der SPD-Kandidat Axel Düker holte 43,52 Prozent de Stimmen. 12,5 Prozent der Stimmen gingen an Ulrich Friedrich von der FDP, der damit ausschied.

Doch die Burgwedelerinnen und Burgwedeler wählen am Sonntag nicht nur einen neuen Bürgermeister, sie sind auch zur Stichwahl für das Amt des Regionspräsidenten und zur Bundestagswahl aufgerufen. Die wichtigsten Fragen zur Wahl in Burgwedel im Überblick:

Ich habe mich für eine Briefwahl entschieden. Kommen die Wahlunterlagen noch rechtzeitig bei mir an?

Stand Mittwoch, 10 Uhr, haben sich bereits 5157 Burgwedelerinnen und Burgwedeler bei der Stichwahl zum Amt des Bürgermeisters und des Regionspräsidenten für die Briefwahl entschieden. Für die Bundestagswahl sind es sogar 5305. Doch offenbar sind noch nicht alle rechtzeitig beantragten Unterlagen angekommen. Sie hätten im Rathaus bereits Anrufe erhalten, berichtet die Ordnungsamtsleiterin und stellvertretende Gemeindewahlleiterin Andrea Stroker. Doch bereits in der vergangenen Woche hätte die Stadt mehr als 4900 Briefwahlunterlagen rechtzeitig losgeschickt.

Sie habe aber die Auskunft von der Post bekommen, dass spätestens am Donnerstag, 23. September, die Unterlagen zugestellt würden. Bei der Post kann man keine Verzögerungen im Bereich Burgwedel bestätigen. „Sollte es dennoch im Einzelfall dazu gekommen sein, dass ein Kunde seine Briefwahlunterlagen noch nicht erhalten hat, bedauern wir dieses. Auch jetzt sind noch Kolleginnen und Kollegen auf Zustellung unterwegs“, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Bei der Stichwahl treten Ortrud Wendt (CDU) und Axel Düker (SPD) gegeneinander an. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Bis wann müssen die Briefwahlunterlagen im Rathaus sein?

Die Briefwahlunterlagen müssen sowohl für die Bundestagswahl als auch für die beiden Stichwahlen bis Sonntag, 18 Uhr, im Rathaus sein. Stroker empfiehlt aber, die Stimmzettel persönlich vorbeizubringen, sollten sie erst in diesen Tagen zugestellt werden. Im Rathaus können die Unterlagen bis Sonntag einfach in den Briefkasten geworfen werden.

Die Beantragung von Briefwahlunterlagen ist noch bis Freitag möglich. Dabei hat die Briefwahlstelle im Rathaus für die beiden Stichwahlen bis 13 Uhr und für die Bundestagswahl bis 18 Uhr geöffnet. Wer am Donnerstagabend immer noch keine Unterlagen erhalten hat, kann auch in die Briefwahlstelle kommen und vor Ort wählen. Dafür müsste aber eine eidesstaatliche Versicherung abgegeben werden, sagt Stroker.

Was ist, wenn ich in Quarantäne bin?

Die Beantragung und Abholung der Unterlagen kann auch durch eine dritte Person erfolgen, die dazu schriftlich bevollmächtigt wurde. Das ist aufgrund der besonderen Bedingungen durch die Corona-Pandemie möglich. Die betroffenen Personen können – entsprechend der Regelungen für plötzlich Erkrankte – noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, Briefwahlunterlagen im Rathaus beantragen. Dazu bedarf es allerdings einer entsprechenden schriftlichen Erklärung.

Ich möchte ins Wahllokal gehen. Was ist, wenn ich keine Wahlbenachrichtigung habe?

Die Wahlbenachrichtigung gilt nach der Hauptwahl vom 12. September auch noch einmal für die Stichwahl. Für die Bundestagswahl sollten weitere Benachrichtigung in den Haushalten eingetroffen sein, auf der erneut Wahlbezirk und Lokal vermerkt sind. Wer keinen Zettel bekommen hat oder den ersten nach dem 12. September entsorgt hat, kann auch durch das Vorzeigen des Personalausweises zur Wahl zugelassen werden und die Stimmen abgeben.

Wann haben die Wahllokale geöffnet?

Wie gewohnt haben die Wahllokale am 26. September zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. In Burgwedel gibt es insgesamt 25 Bezirke mit jeweils einem Lokal. Welches das Richtige ist, können die Bürger entweder der Wahlbenachrichtigung entnehmen oder bei der Stadt erfragen.

Ich bin erst 16 Jahre alt. Darf ich denn schon wählen?

Wählen darf bei der Stichwahl, wer mindestens 16 Jahre alt ist. Die Stimme für die Bundestagswahl darf erst ab 18 abgegeben werden.

Wann gibt es erste Wahlergebnisse?

Ab 18 Uhr zählen die Wahlheferinnen und -helfer die Stimmzettel aus – wie bereits beim ersten Wahlgang am 12. September. Quelle: Alina Stillahn (Archiv)

Zunächst zählen die Wahlhelferinnen und -helfer die Stimmen zur Bundestagswahl aus. Dann folgen die für die Regionspräsidentin oder den Regionspräsidenten. Erst danach werden die Stimmen für die Bürgermeisterwahl ausgezählt. Ab 18 Uhr gibt es auf haz.de und auf neuepresse.de die ersten Ergebnisse zu lesen. Die Stadt überträgt die Wahlen live ab 18 Uhr im Rathaus.

Von Janna Silinger