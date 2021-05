Großburgwedel/Thönse

Seit Anfang des Jahres begleiten wir die 19-jährige Hanne Wöhler aus Thönse auf ihrem Weg zum Abitur am Gymnasium Großburgwedel. Sie berichtet regelmäßig davon, wie die Corona-Pandemie den letzten Abschnitt ihrer Schullaufbahn prägt. Was gut funktioniert, wo es hakt, was ihr fehlt. Jetzt ist Hanne ihrem Abschluss einen großen Schritt näher gekommen: Sie hat die schriftlichen Abiprüfungen hinter sich gebracht. Hier erzählt sie, wie es ihr dabei ergangen ist.

Fahrradfahren gegen die Aufregung

Vier schriftliche Prüfungen musste ich ablegen. Erst Englisch und Deutsch, dann Politik und Mathe. Vor der ersten Klausur war ich schon ziemlich aufgeregt. Es wird einem noch mal bewusst: Ein Drittel meiner gesamten Abiturnote hängt von diesen Prüfungen ab, also im Prinzip ein Drittel meiner gesamten Schullaufbahn. Deshalb habe ich in der Englisch-Klausur auch erst ein bisschen gebraucht, um die Aufregung abzulegen und mich zu konzentrieren.

Morgens vor den Prüfungen bin ich mit Freundinnen mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Wir haben über andere Dinge als das Abi geredet, das hat auch etwas gegen die Nervosität geholfen. Mit den ersten beiden Klausuren war ich dann ziemlich zufrieden, mit Deutsch noch ein klein wenig mehr als mit Englisch. Da waren die Aufgaben zum Hörverstehen ziemlich schwer, weil die Leute auf den vorgespielten Aufnahmen teilweise einen krassen Akzent hatten.

Abitur in der Pandemie Hanne Wöhler ist 19 Jahre alt und besucht die 13. Klasse des Gymnasiums Großburgwedel. Die Schul- und Jahrgangssprecherin wird in diesem Jahr ihr Abitur ablegen. Bis zu ihrem Abschluss berichtet sie in regelmäßigen Abständen, wie die Corona-Pandemie sie in dieser prägenden Lebensphase beeinflusst, worüber sie sich Sorgen macht und was vielleicht doch besser klappt als gedacht. Sie lebt mit ihrer Familie auf einem alten Bauernhof in Thönse.

Nach den ersten beiden Klausuren hatte ich mich ein bisschen eingegroovt. Vor Politik war ich schon wesentlich entspannter. Nur vor Mathe war ich dann noch mal ziemlich nervös, weil es da so stark davon abhängt, wie die Aufgaben gestellt sind. Aber ich fand die Klausur echt fair, ich bin total zufrieden.

Chaos um Testpflicht und Klausurabsagen

Die Wochen vor den Prüfungen waren noch mal ziemlich anstrengend, natürlich wegen Corona. Auf einmal brach die Diskussion wieder los, ob die Prüfungen wegen Infektionsgefahr nicht abgesagt werden sollten. Zum Glück hieß es dann aber relativ schnell: Die Abi-Prüfungen finden statt. Meiner Meinung nach wäre es viel zu kurzfristig gewesen, die jetzt noch abzusagen. Alle haben sich ja darauf eingestellt und vorbereitet.

Dazu kam noch das Hin und Her um die Selbsttests. Erst hieß es, dass es eine Testpflicht gibt. Wir konnten uns alle fünf Tests in der Schule abholen. Dazu ein Formular, auf dem wir per Unterschrift bestätigen sollten, dass wir den Test durchgeführt haben und er negativ war.

Nur einen Tag später wurde dann von der Politik auf einmal entschieden, dass die Tests jetzt doch nicht verpflichtend sind. So ganz konnte ich das nicht nachvollziehen. Ich finde, dass man uns als Abiturienten das ruhig hätte zumuten können. Es erhöht ja die Sicherheit für alle. Ich habe mich trotzdem vor den Klausuren selber getestet. Und ich glaube, dass es die meisten anderen auch so gemacht haben. Von positiven Tests habe ich nichts mitbekommen, bei den Klausuren waren auch fast alle anwesend.

„Unsicher gefühlt habe ich mich nicht“, sagt Hanne Wöhler über ihre Abiturprüfungen, die sie mit anderen Schülerinnen und Schülern in der Aula des Gymnasiums geschrieben hat. Quelle: privat

Sekt auf der Terrasse statt großer Party

Alle meine Prüfungen habe ich in der Aula geschrieben, mit bis zu 40 anderen. Unsicher gefühlt habe ich mich dabei nicht. In der Aula gibt es eine Lüftungsanlage, auch die Fenster hatten wir fast durchgehend geöffnet. Am Platz muss zwar niemand eine Maske tragen, etwa ein Viertel der Leute machte es trotzdem. An die medizinischen Masken habe ich mich so gewöhnt, dass ich sie fast gar nicht mehr bemerke. Deshalb habe ich sie auch aufgelassen. Anstrengend fand ich eher andere Sachen. In Deutsch zum Beispiel habe ich 30 Seiten geschrieben, da tat meine Hand ganz schön weh.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während der Klausur denkt man an andere Dinge, aber danach fällt dann wieder auf, wie anders alles für uns ist. Ohne Corona würde man danach noch etwas zusammen feiern. Wir haben uns alle schon an diese Situation gewöhnt, traurig ist es trotzdem. Als mich meine Mutter neulich fragte, was wir eigentlich nach meiner letzten Prüfung machen wollen, wusste ich erstmal keine Antwort. Jetzt war es aber trotzdem ganz schön: Nachmittags kam eine Freundin zum Sekttrinken auf der Terrasse vorbei. Abends habe ich dann zusammen mit meinem besten Freund ein bisschen gefeiert.

Jobsuche und Impftermin als nächste Ziele

Trotzdem hat sich in den letzten Tagen mein Gefühl noch mal bestätigt, dass ich schon die ganze Corona-Zeit über habe. Inhaltlich kriegen wir das Ganze schon ganz gut hin und haben wenig Nachteile gegenüber anderen Jahrgängen. Was uns genommen wird, sind die sozialen Momente.

Jetzt ist für mich erstmal ein bisschen Entspannung angesagt. Ende Mai habe ich noch eine mündliche Prüfung in Religion, mit der Vorbereitung fange ich aber jetzt noch nicht an. Ich will mir einen Job suchen, um die nächsten paar Monate ein bisschen was anzusparen. Vielleicht kann ich im Sommer ja doch ein bisschen reisen.

Aufgezeichnet von Yannick von Eisenhart Rothe

Von Hanne Wöhler