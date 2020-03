Großburgwedel

Das Coronavirus hat Burgwedel immer fester im Griff: Fast alle für dieses Wochenende geplanten Veranstaltungen finden nicht statt. Als Letztes sagte am Freitagmittag das Pestalozzi Seminar den für Sonnabend in Großburgwedel geplanten Tag der offenen Tür ab. Und auch die Gottesdienste werden am Sonntag nicht wie gewohnt abgehalten. Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Bis Freitagnachmittag meldete die Region keine weitere Corona-Infektion für Burgwedel. Bislang wurde in der Stadt bei einem Menschen das Virus nachgewiesen.

SBS , Sporthallen und Büchereien bleiben zu

Im Rathaus tagt seit Donnerstagnachmittag der Verwaltungsstab der Stadt. Das Gremium beobachtet und bewertet die aktuelle Lage und bereitet „mögliche Entscheidungen vor“, erklärt Bürgermeister Axel Düker. Erste Entscheidungen wurden bereits getroffen. Ab Montag, 16. März, wird es keine Sportangebote mehr in kommunalen Einrichtungen geben. Außerdem bleiben „die Burgwedeler Büchereien sowie die Seniorenbegegnungsstätte ( SBS) in Großburgwedel zunächst bis zum 30. April geschlossen“, teilt der Bürgermeister mit.

Rathausbesuch nur nach Terminabsprache

Und auch im Rathaus selber fahren die Mitarbeiter das Angebot zurück: „Bitte suchen Sie nur in dringenden Angelegenheiten das Rathaus auf“, sagt Düker. „Wir beschränken ab Montag die direkten Kundenkontakte auf das Notwendigste.“ Wenn möglich, so der Verwaltungschef weiter, sollten „die Anliegen per E-Mail oder am Telefon erledigt werden.“ Ein Besuch im Rathaus sei „nur nach Absprache möglich.“ Die Terminvergabe für das Bürgerbüro erfolgt telefonisch oder über die Onlineterminvergabe der Stadt Burgwedel. „Sonstige Termine müssen im Vorfeld telefonisch vereinbart werden“, sagt Düker. Die Telefonnummern der Ansprechpartner sind auf der Homepage der Stadt zu finden.

Und in Burgwedel fallen in diesem Jahr viele lieb gewonnen Veranstaltungen aus. „Es werden keine Osterfeuer abgebrannt“, kündigt Bürgermeister Düker an. Eine entsprechende Nachricht hat das Rathaus bereits am Freitagnachmittag an die Freiwilligen Feuerwehren in den Ortschaften versandt.

Kirchen sagen Gottesdienste ab

Auch der gewohnte Ablauf des Sonntags wird sich an diesem Wochenende ändern. Die evangelische Landeskirche-Hannovers empfiehlt den Gemeinden, die Gottesdienste abzusagen. An diese Empfehlung wollen sich die Burgwedeler Gemeinden halten. „Als Ausgleich werden wir in Wettmar unsere Kirche am Sonntagvormittag öffnen“, erklärt Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel von der St.-Marcus-Gemeinde. „Dann haben die Besucher dort die Möglichkeit zu einem persönlichen Gebet.“ Ähnlich will es auch die St.-Petri-Gemeinde halten. Die Kirche in Großburgwedel ist am Sonntag von 10 bis 11 Uhr geöffnet. Pastorin Bodil Reller wird zu der Zeit anwesend sein. In Kleinburgwedel wird Pastor Jens Blume eine Andacht halten. Sie beginnt um 10 Uhr. Das gleiche Angebot macht auch Pastor Rainer Henne in der Fuhrberger Ludwig-Harms-Kirche. Der Gottesdienst am Sonnabend in Thönse ist abgesagt.

Und auch die katholische St.-Paulus-Gemeinde hat ihre Gottesdienste abgesagt. „Wir werden am Sonntag die Kirche öffnen, und es werden auch Ansprechpartner für die Besucher da sein“, kündigt Gemeinderatsvorsitzende Petra Wulff an. „Aber einen regulären Gottesdienst wird es nicht geben.“

Von Thomas Oberdorfer