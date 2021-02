Burgwedel

Private Solaranlagen sind weiter auf dem Vormarsch: In Burgwedel wurden im Jahr 2020 insgesamt 48 neue Fotovoltaikanlagen installiert. Damit gibt es mittlerweile 491 dieser Stromerzeuger auf den Dächern im Stadtgebiet. Das ist ein Zuwachs von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Zahlen meldete jetzt Tim Rosengart, Geschäftsführer des Berliner Unternehmens Selfmade energy.

Der Burgwedeler Zuwachs an neuen Anlagen liegt damit weit über dem Bundesdurchschnitt. Für Deutschland insgesamt gibt Rosengart einen Plus von 6,4 Prozent an. Die Gründe für das Wachstum: 79 Prozent der Käufer von Solaranlagen gaben in einer Umfrage seines Unternehmens an, etwas für den Umweltschutz tun zu wollen, 64 Prozent möchten die Stromkosten senken und 39 erklärten, mit Solarstrom ein Elektroauto aufladen zu wollen.

Von Thomas Oberdorfer