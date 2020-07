Burgwedel

Wenn die Burgwedeler nicht nach Schweden fahren können, holen sie sich Schweden eben nach Burgwedel. Als Ersatz für die geplante Freizeit bietet die St.-Petri-Gemeinde ein „Schweden-Programm“ in Burgwedel an. „Wir haben Mitte Juni entschieden, dass zu viel dagegen spricht, und daher umgeplant“, sagt Diakonin Elke Seidlitz. „Wir wären mit 80 Leuten im Bus unterwegs gewesen, hätten hinterher in Quarantäne gemusst“, sagt sie. „Und dann auch noch ausgerechnet Schweden.“ Schließlich geht das Land im Umgang mit der Corona-Pandemie einen Sonderweg und setzt statt Verboten vielmehr auf Freiwilligkeit.

Nun hat die Gemeinde zwei Schweden-Wochen geplant, vom 20. bis 2. August. Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren können sich für eine oder mehrere Aktivitäten anmelden. Zum Auftakt gibt es einen Open-Air-Jugendgottesdienst am Sonnabend, 18. Juli, ab 18 Uhr im Petri-Park.

Anzeige

Paddeln auf der Ilmenau statt in Schweden

Im Fokus der beiden Wochen steht wie auch bei den vergangenen 22 Schwedenfreizeiten das Paddeln. Statt durch die schwedische Landschaft östlich des Vänernsees führt die Tour auf der Ilmenau von Bienenbüttel nach Lüneburg. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Wer lieber hoch hinaus möchte, kann für 17 Euro am Ausflug in den Seilgarten teilnehmen. Die Angebote finden jeweils in beiden Wochen statt, die Teilnehmer werden in Gruppen von maximal zehn Jugendlichen eingeteilt. Darüber hinaus bietet die Gemeinde Workshops und Aktionen wie einen Escaperoom, Freundschaftsbänder knüpfen, ein Krimidinner und einen Lagerfeuerabend in Großburgwedel an.

Weitere HAZ+ Artikel

Es gebe noch Restplätze für alle Aktivitäten, sagt Diakonin Seidlitz. Wenn sich noch genügend Interessierte für ein Angebot melden, könne auch noch eine weitere Kleingruppe entstehen. Interessierte können sich noch bis Dienstag, 14. Juli, per E-Mail an seidlitz@st-petri-burgwedel.de melden, dort erhalten sie auch alle weiteren Infos zum Programm.

Ferienpassprogramm ist bald online zu finden

Auch die Jugendpflege Burgwedel bietet über die wochenweise buchbare Ferienbetreuung hinaus wieder den Sommerferienpass an. „Wir haben nur gewartet, dass es sich lockert“, sagt Stadtjugendpfleger Uli Appel. Das Ferienpassprogramm findet vom 16. bis 26. Juli statt und wird ab Montag, 13. Juli, online auf www.ferienpass-burgwedel.de zu finden sein. Dort können Eltern ihre Kinder für die gewünschten Aktionen anmelden. Auf der Internetseite listet die Jugendpflege außerdem nicht nur eigene Angebote im Jugendzentrum auf, sondern gibt auch anderen Vereinen und Veranstaltern die Möglichkeit, ihre Ferienangebote einzustellen.

Reiten, Wasserski und Kino

Auch die Ferienpassangebote werden in kleinen Gruppen von maximal acht Teilnehmern stattfinden. Die Bandbreite ist groß – von einer Reitwoche über Wasserski und Geocaching bis zum Kinonachmittag. „Es wird möglichst viel draußen stattfinden“, sagt Appel. Eine Fahrt nach Frankreich und Kochangebote musste die Jugendpflege dagegen absagen.

Um die Kontakte zu minimieren, sollen Eltern direkt bei den Veranstaltern bezahlen und eine unterschriebene Teilnahmeerlaubnis mitbringen, anstatt dies wie sonst im Vorhinein bei der Jugendpflege zu erledigen.

Von Johanna Stein