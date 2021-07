Wettmar

Im vergangenen Jahr hatte das Coronavirus dem Team des Sommerspaziergangs in Wettmar einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Umso größer war die Erleichterung bei Birgit Bode-Stüring, dass die aufwendigen Planungen für die nunmehr achte Auflage nicht vergeblich gewesen sind. „Die Menschen haben richtig Lust darauf“, sagte sie bereits am Sonnabend zum Auftakt der zweitägigen Veranstaltung, erfreut über zahlreiche Besucher auf dem Hof an der Bruchstraße.

Organisation als Spezialmarkt nach Corona-Regeln

Vom Torpfosten schallten den Besuchern aus Kindermund die Spielregeln für den Besuch entgegen: „Erst Hände desinfizieren, dann registrieren und dann hinein.“ Zumindest, solange es noch Wäscheklammern am Eingang gab. Denn lediglich 20 Besucher durften zeitgleich in das Haus, um Goldschmiedearbeiten und Korbflechterei, Papierarbeiten, Honig, wetterfeste Keramiken, Malerei und mehr zu bestaunen. Allerdings nicht, ohne einen Euro als Obolus dazulassen. Schließlich war die charmante Verbindung aus der Öffnung historischer Hofstellen als Galerie für Kunst und Kunsthandwerk als Sondermarkt angemeldet. „Wir verdienen nichts daran“, betonte Bode-Stüring. „Der Eintritt wird wie der Erlös aus den Standgeldern wieder gespendet.“

Birgit Bode-Stüring und ihr Mann Dirk Bode gehören zum Organisationsteam des Wettmarer Sommerspaziergangs und freuen sich, dass Aussteller und Besucher mit so viel Lust dabei sind. Quelle: Sandra Köhler

Lediglich eine Ausstellerin hatte Bode-Stüring und ihrem Mann Dirk Bode kurzfristig abgesagt. „Aber dafür haben wir Ersatz gefunden.“ Brita Steffens ist mit ihren wetterfesten Gartenkeramiken seit Beginn der Sommerspaziergänge dabei. „Es ist doch toll, endlich wieder ausstellen zu können.“ Für Peter und Gerlinde Boysen aus Lüneburg war es seit Beginn der Pandemie die erste Gelegenheit, ihre Goldschmiedearbeiten wieder jenseits des Internets zu zeigen. „Wir haben keinen Laden und sind sonst viel auf Kunsthandwerkermärkten unterwegs“, sagte Gerlinde Boysen. Stammkunden seien bereits vorbeigekommen, hätten die ersten Bestellungen aufgegeben und Stücke erworben, verriet Peter Boysen.

Besucher genießen Blick in die alten Hofstellen und Gärten

„Es ist so toll, in die Höfe hineinschauen zu können. Und Ihr Garten ist einfach wunderschön mit all den Blüten“, schwärmte eine Besucherin, als sie sich von Bode-Stüring verabschiedete. „Die Menschen genießen es richtig“, bestätigte auch Sigrid Bierstedt. Ihr temporäres Café auf dem Hof neben der Kirche hatte sie sich wegen der Pandemie nicht zu öffnen getraut, sie war aber trotzdem als Türposten dabei. „Heute sind viele Menschen da, die ich nicht kenne“, sagte Bode-Stüring. „Auch für die Wettmarer ist es eine tolle Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. So viele Gelegenheiten gibt es dazu ja leider nicht.“

Bei Sonnenschein bummeln die Besucher des Sommerspaziergangs über die Wettmarer Hofstellen. Quelle: Sandra Köhler

Beckers Hof an der Heierdrift, nur einmal um die Ecke vom Bodehof, stand ganz im Zeichen der Kunst. Kein Wunder, frönte doch der Landwirt Georg Wilhelm Brenneke selbst der Malerei und organisierte dort von 1990 bis 2000 auch Ausstellungen und Kurse für verschiedene Techniken. Eigentlich hatte der betagte Maler und Landwirt 2019 angekündigt, nicht mehr dabei sein zu wollen beim Sommerspaziergang. Doch nicht nur zur Freude der Organisatoren überlegte er es sich anders. Radierungen und Holzschnitte, Zeichnungen, Aquarell- und Ölgemälde fanden sich letztlich vor Ort. „Ich habe versucht, mir möglichst viele Techniken anzueignen“, sagte der Autodidakt Brenneke und genoss das Fachsimpeln mit kunstsinnigen Besuchern.

In der Diele waren Werke gleich von drei Künstlern zu sehen. Christiane Böhm liebt es bunt und lustig. „Ich male mit Acryl auf Leinwand und worauf ich Bock habe“, sagte sie. Fliegende Schweine und Hunde mit Louis-Vuitton-Taschen zum Beispiel. Margarethe Karpinski war in 2-D und 3-D vertreten: mit Collagen an der Wand, Figuren aus Keramik und Speckstein auf dem Tisch.

Margarethe Karpinski zeigt Collagen und Keramikobjekte. Quelle: Sandra Köhler

Der Dritte im Bunde war Hartmut Kitzing, ein Freund von Brenneke und seines Zeichens Grafikdesigner. Er zeigte am Computer bearbeitete großformatige Fotografien, aber auch Assemblagen, in denen beispielsweise Holz der Wettmarer Mühle Verwendung findet.

Ob Mühle, Heimatdiele oder die anderen Höfe: Ein Spaziergang in Wettmar lohnte sich selten so sehr wie an diesem Wochenende. Allerorts waren die Menschen unterwegs – als hätten sie nur darauf gewartet, dass es endlich wieder losgeht.

Von Sandra Köhler