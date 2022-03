Großburgwedel

Es ist wieder was los auf der Von-Alten-Straße: Strahlende Sonne und frühlingshafte Temperaturen haben am Wochenende zahlreiche Gäste ins Eiscafé Venezia gelockt. Mit einem Eisbecher oder einem Cappuccino in der Sonne zu sitzen, ist für viele der Inbegriff des Frühlingsanfangs. Die Corona-Pandemie scheint dabei in weiter Ferne – auch für den Inhaber Bertan Rafael, der die Eisdiele vor einem Jahr übernommen hat.

Der gebürtige Brasilianer blieb mit seinem Saisonbetrieb weitestgehend von den Auswirkungen der Pandemie verschont. Bereits im Februar hatte er das Geschäft wieder eröffnet. Am ersten warmen Wochenende in Burgwedel beschäftigt er vier Personen, die extra zum Arbeiten aus Brasilien gekommen sind.

Stillstand ist nicht: Bertan Rafael hat alle Hände voll zu tun. An einem sonnigen Sonnabend ist das Eiscafé Venezia gut besucht. Quelle: Gabriele Gerner

Team von Freunden aus Brasilien

„Nein, nicht in der Waffel, im Becher bitte“, sagt ein Kunde an der Eistheke. Die Mitarbeiterin hinter dem Tresen schaut hilfesuchend zu ihrer Kollegin. Diese übersetzt das Anliegen des Gastes ins Portugiesische. Mit Deutsch klappt es noch nicht ganz reibungslos. „Die Kollegin ist gerade erst drei Wochen in Deutschland“, erklärt Rafael entschuldigend. „Alle aus meinem Team sind Freunde von mir. Sie kommen aus Santa Catarina im Süden des Landes.“ Eine Saison lang könnten sie mit ihrem Visum in Deutschland bleiben – von Februar bis Ende Oktober, erklärt Rafael. Nicht der Mangel an Arbeitsmöglichkeiten in Brasilien sei maßgeblich für den Aufenthalt der jungen Südamerikaner – das Lohnniveau sei einfach erheblich besser in Deutschland.

Eine Bestellung folgt auf die nächste: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Eiscafé Venezia kommen aus Santa Catarina im Süden Brasiliens. Quelle: Gabriele Gerner

„Es ist unser erster Eisbecher in diesem Jahr“, sagt Silke Schrader lächelnd. „In der Sonne sitzen, unseren geliebten Schwarzwälder-Kirsch-Eisbecher genießen – das ist einfach nur toll!“ Ihr Mann Harald Schrader nickt zustimmend. „Nach einem langen Spaziergang haben wir uns das jetzt redlich verdient“, sagt er. Beide sind für das Eisvergnügen am Sonnabendnachmittag extra aus Isernhagen nach Großburgwedel gekommen. „Wenn überhaupt, dann gönnen wir uns einen Eisbecher immer nur hier“, sagt Silke Schrader. Das Eiscafé Venezia an der Von-Alten-Straße sei für sie die Nummer eins.

Genießen ihren ersten Eisbecher im Jahr: Harald und Silke Schrader aus Isernhagen. Quelle: Gabriele Gerner

Auch für Felix May und Maik Dubs, die seit eineinhalb Jahren in Großburgwedel wohnen, ist die Eisdiele ein echter Gourmettipp. „Uns ist das Venezia von Einheimischen empfohlen worden“, sagt May. Deshalb hätten sie das Eiscafé im Ortskern mit ihren Gästen angesteuert. May löffelt einen After-Eight-Becher, Dubs genießt den veganen Italien-Becher. Ihr Besucher lobt den Käsekuchen. „Der ist richtig warm“, sagt er anerkennend.

Biene-Maja-Becher für Kinder, Prosecco für die Rentner

Die neunjährige Greta am Nachbartisch hat einen Biene-Maja-Becher vor sich. „Den hat sie sich nach dem Tennistraining verdient“, sagt Mutter Jeannette Rau, die eine heiße Waffel isst. Direkt am Eingang sitzt ein Rentnerpaar bei zwei Gläsern Prosecco in der Sonne. „Das ist der beste Platz“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte. „Hier ist es absolut windgeschützt.“ Auch ihr Begleiter ist zufrieden mit dem Platz – und dem Prosecco. Vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus haben beide keine Sorge. Wie alle darauf angesprochenen Gäste verweisen sie auf ihre Dreifachimpfung – und dass sie ja an der frischen Luft sitzen.

Jeannette Rau (von links) mit Tochter Greta und Jan Roterberg genießen Waffeln und Eis im Venezia. Auch Hund Vito freut sich über den Ausflug. Quelle: Gabriele Gerner

Fast alle Tische im Freien sind besetzt. Vor der Eistheke reihen sich Kunden, die ein Eis auf die Hand mitnehmen möchten, in eine lange Schlange ein. Zuweilen führt diese bis in den Außenbereich. Rafael läuft geschäftig hin und her. „Ein Amarena-Becher, zwei Aperol Spritz, eine heiße Waffel und drei Cappuccino“, ruft der 39-Jährige seinen Mitarbeitern zu – und wechselt oft ins Portugiesische. Denn das Erlernen der deutschen Sprache dauert noch ein bisschen bei seinen Mitarbeitern – es ist schließlich erst das erste richtig warme Wochenende in diesem Jahr.