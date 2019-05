Fuhrberg

Nach dem schweren Raubüberfall auf zwei Mitarbeiterinnen im April ist der Spargelhof Heuer in der Nacht zu Donnerstag erneut von Dieben heimgesucht worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich Unbekannte am Donnerstag zwischen 0.30 und 7.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Hofladen des Spargelbetriebs am Trülldamm in Fuhrberg verschafft. Die Täter hebelten ein Fenster auf und ließen aus dem Laden eine Kassenschublade mitgehen, in der sich aber nur eine geringe Menge an Bargeld befand.

Fenster zu Wirtschaftsgebäude eingeschlagen

Im Tatzeitraum schlugen die Diebe dann noch zwei Fenster zu einem Wirtschaftsgebäude ein und durchsuchten ein Büro. Daraus verschwand nach jetzigem Stand der Ermittlungen aber nichts. Wer auffällige Fahrzeuge oder Personen im Umkreis bemerkt hat oder sonstige Hinweise auf die Täter geben kann, sollte sich im Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Carina Bahl