Großburgwedel

An den Eingangstüren der Sparkasse in Großburgwedel kleben neue Schilder: „Kinderschutzinsel“ ist darauf geschrieben. Eine kleine Insel im blauen Meer und das Logo der Kinderschutzallianz sind auf dem Aufkleber zu sehen. Die Sparkasse zeigt damit, dass sie eine Anlaufstelle für Kinder in Gefahrensituationen ist. Wenn Kinder sich verunsichert oder überfordert fühlen, können sie bei den Angestellten Hilfe suchen.

„Es soll ein Ort für Kinder sein, die im Erlernen des Verhaltens in der Öffentlichkeit Hilfe brauchen“, sagt Moritz Meyer vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport. Das Ministerium hat im Februar 2020 die Kinderschutzallianz ins Leben gerufen. Insgesamt 43 Partner aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Sport und Kultur hat die Allianz. Die Kinderschutzinseln bezeichnen sie als ihr „Leuchtturm-Projekt“. Geschäfte im Einzelhandel und öffentliche Einrichtungen können Kinderschutzinseln sein, solange sie gut sichtbar an einer Straße liegen.

Kinderschutzinseln sollen sichere Orte sein

Auf einem Infozettel, den Meyer zeigt, sind die Gründe für das Projekt zusammengefasst: Alltägliche Situationen, die ein Erwachsener problemlos bewältigen kann, können für Kinder Herausforderungen oder sogar Gefahren darstellen – insbesondere, wenn sie ohne ihre Eltern unterwegs sind. Damit sie in solchen Situationen nicht auf sich allein gestellt sind, bieten Kinderschutzinseln einen sicheren Ort.

Anhand dieses Aufklebers können Kinder eine Kinderschutzinsel erkennen. Quelle: Max Baumgart

Dennis Kalupa, Vertriebsdirektor der Sparkasse Großburgwedel, hat bei einer Informationsveranstaltung der Kinderschutzallianz in der Wedemark mit Meyer den Kontakt hergestellt. Die Idee, aus der Filiale in Großburgwedel eine Kinderschutzinsel zu machen, sei bei den Mitarbeitern gut angekommen. Auf der anderen Straßenseite ist direkt die Grundschule. „Es ist eine super Symbiose – die Schule dort und wir hier“, sagt er.

Caroline Hahn, Leonie Neumann und Dirk Siebert sind die „Schutzpaten“ in der Sparkasse. Meyer hat sie mit einer Präsentation auf ihre Aufgabe vorbereitet. So haben sie beispielsweise gelernt, die Kinder immer zu zweit zu betreuen, damit sie sich gegenseitig kontrollieren. Die Kinder sollen auch immer im öffentlichen Bereich der Filiale bleiben. Hinter geschlossenen Türen könnten sich die Kinder wieder verunsichert fühlen. „Wir haben bewusst zwei weibliche und auch einen männlichen Mitarbeiter dafür ausgewählt“, sagt Hahn. Es solle Ansprechpartner beider Geschlechter geben.

Lesen Sie auch Hannover: 30 neue Kinderschutzinseln sollen Zuflucht gewähren

Auch andere Angestellte sollen den Kindern helfen

Egal ob ein Kind das Handy verloren hat oder schlimmstenfalls angegriffen wurde: Wichtig sei, den Kindern erst einmal Ruhe zu vermitteln und dann die nächsten Schritte abzusprechen, erläutert Meyer. Meist benachrichtigten die „Schutzpaten“ zunächst die Eltern – falls nötig auch die Polizei, die dann den Fall übernimmt. In der Schutzinsel sollen die Kinder schnell erste Ansprechpartner finden. Die Polizeistation befindet sich in Großburgwedel weiter weg an der Hannoverschen Straße, und den Notruf würden Kinder ohnehin nicht einfach wählen. Auf Aufklebern im Innenraum der Filiale ist das richtige Verhalten in einigen Stichpunkten festgehalten. So können auch andere Angestellte im Zweifelsfall den Kindern schnell helfen.

Der Aufkleber am Eingang allein reiche nicht, um ein Bewusstsein für die Kinderschutzinsel in Großburgwedel zu schaffen, weiß Sparkassen-Mitarbeiterin Hahn. Daher plant sie, an den Schulen darauf aufmerksam zu machen. Aushänge und Bekanntmachungen sollen die Schülerinnen und Schüler in der Grundschule Großburgwedel, der IGS und dem Gymnasium über den Zufluchtsort informieren.

Meyer hofft auf weitere Geschäfte, die mitmachen wollen

Die Sparkasse sei laut Meyer das erste Unternehmen in Burgwedel, das eine Kinderschutzinsel anbietet. „Wir hoffen, dass wir andere Geschäfte davon überzeugen können und allgemein die Bereitschaft zur Zivilcourage erhöhen“, sagt Kalupa. Laut Meyer bleibe die Sparkasse nicht lange die einzige Kinderschutzinsel in der Stadt. Mit der Volksbank gebe bald eine zweite Schutzinsel in Burgwedel. Außerdem fänden Gespräche mit den Berufsverbänden der Augenoptiker und Friseure statt.

Von Max Baumgart