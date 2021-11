Großburgwedel

Dieses Jahr konnte die Kunstausstellung „Winterfreuden“ auf Bodes Hof in Wettmar am Sonntag, 7. November, wieder stattfinden, nachdem sie in 2020 pandemiebedingt ausfallen musste. Die Hofbesitzer Dirk Bode und Birgit Bode-Stüring hatten schon vorab angekündigt, den Gewinn für einen sozialen Zweck zu verwenden. Nun haben sie insgesamt 840 Euro an die Burgwedeler Tafel gespendet.

Im Gegensatz zu den sonstigen Ausstellungen haben die „Winterfreuden“ diesen November im Freien stattgefunden. Es sei ein voller Erfolg gewesen. „Viele rundeten das Eintrittsgeld nach oben auf“, sagt Bode. Die Aussteller, die überwiegend aus Wettmar kommen, hätten sich darauf geeinigt, dass das Geld in Burgwedel bleiben soll.

500 Euro stammen aus dem Eintrittsgeld und dem Kaffeeverkauf

Bei der Ausstellung haben die Bodes 500 Euro durch das Eintrittsgeld und den Verkauf von Kaffee und Punsch eingenommen. Margrit Forstreuter-Künstler aus Engensen hat mit dem Verkauf von Tomaten des Tomatenzüchters Heinz Jürgen Krüger aus Wettmar auf den Landmärkten in Großburgwedel und Bissendorf die restlichen 340 Euro verdient.

Das Trio aus Bode, Bode-Stüring und Forstreuter-Künstler hat gemeinsam den Spendenbetrag an Gerd Duckstein, Leiter der Burgwedeler Tafel, übergeben. Dabei konnten sie aus nächster Nähe die Arbeit der Tafel beobachten. Denn die ehrenamtlichen Mitarbeiter hatten gerade eine Lieferung an Lebensmitteln von verschiedenen Supermärkten entgegengenommen. Die Tafel sammelt Lebensmittel, die die Supermärkte sonst wegwerfen würden, und verteilt sie an Bedürftige.

Von Max Baumgart