Großburgwedel/Kleinburgwedel

Eigentlich sollte ein Lastwagen vom Bauhof in Großburgwedel aus nach Polen starten, um dort ukrainische Geflüchtete zu unterstützen. Am Ende wurden es drei und ein Transporter aus Kleinburgwedel. Initiiert hat die Aktion die Oldhorsterin Anna Raddatz unter dem Motto „Burgwedel hilft der Ukraine“ mit Unterstützung von Stadt und Feuerwehr. Nun soll die Hilfe weitergehen.

Für den Aufruf für Freitag, 4. März, kamen laut Raddatz so viele Spenden zusammen, dass die Ehrenamtlichen vergangene Woche noch zwei Lkw nach Polen losschickten. 100 Paletten Hilfsgüter hätten sie dazu verpackt. Am Dienstagabend startete zusätzlich ein Transport mit Hilfsgütern aus Kleinburgwedel. Anna Raddatz nutzte die Chance und fuhr mit nach Polen. Zunächst ging es in ihren Heimatort Osieczna, wohin das Team aus Kleinburgwedel Hilfsgüter für die Geflüchteten brachte, dann weiter in die Stadt Leszno. Von dort aus starteten mehrere kleine Busse in Richtung Ukraine.

Die Spenden am Bauhof Großburgwedel reichten für mehrere Lkw. Quelle: privat

„Wir sind eine kleine Hoffnung für die Menschen“

„Wir sind eine kleine Hoffnung für die Menschen“, sagt Raddatz. Die Situation vor Ort beschreibt sie als bedrückend. „Es fehlt alles an allen Ecken und Enden.“ Allein in der 65.000-Einwohner-Stadt Leszno kämen täglich 200 Vertriebene aus der Ukraine an. Initiiert hatte Raddatz die Aktion, weil ihre Schwester sie um Hilfe gebeten hatte. Mittlerweile hat diese einen Dankesbrief an die Einwohnerinnen und Einwohner Burgwedels verfasst, den Raddatz übersetzt hat. Dort heißt es: „Wir versichern Ihnen, dass wir alle Anstrengungen unternehmen werden, um sicherzustellen, dass Ihre Hilfe bestmöglich verwendet wird.“

Auch Raddatz selbst ist sehr dankbar für die viele Hilfe der Burgwedelerinnen und Burdwedeler am Bauhof. Nun will das Netzwerk weitere Hilfe auf den Weg schicken. Dafür habe die Familie Wöhler eine Lagerhalle am Albrecht-Thaer-Ring 19 bereitgestellt, sagt Raddatz. Dort werden ab kommender Woche dienstags und donnerstags von 17 bis 18 Uhr Spenden entgegengenommen, eine polnische Speditionsfirma bringt die Hilfsgüter dann nach Polen. Auf der Facebook-Seite „Burgwedel hilft der Ukraine“ gibt es dazu eine Liste, welche Spenden gerade benötigt werden.