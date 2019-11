Durch seinen beherzten Einsatz hat der 13-jährige Omar einem hilflosen 87-jährigen Rollstuhlfahrer in Großburgwedel das Leben gerettet. Der Senior wollte am Sonnabend in seiner Wohnung ein Feuer im Ofen entfachen. Dabei ist ihm wohl ein Holzscheit heruntergefallen, der dann brennend auf dem Fußboden lag. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen an beiden Füßen.