Burgwedel

Der deutsche olympische Sportbund betreibt seit mehr als zehn Jahren Aufklärungsarbeit in Sachen Schutz vor sexualisierter Gewalt bei Kindern und Jugendlichen in Vereinen. Nun hat sich auch der Sportring Burgwedel (SR) in einer Onlinesitzung des Themas angenommen. Grund dafür ist die seit einigen Jahren bestehende Unsicherheit bei Eltern, ihre Kinder mit ins Zeltlager zu schicken und sie dort übernachten zu lassen. Deshalb hatte der Sportring in der Vergangenheit bereits verfügt, dass alle Betreuer des Zeltlagers ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen, das bei der Stadt beantragt werden muss.

Sportring setzt Zeichen

„Wir wollen ein Zeichen setzen“, sagte Sportring-Vorsitzender Ulrich Friedrich. Um über das Thema sexueller Missbrauch zu informieren und dafür zu sensibilisieren, plante der Sportring zudem eine öffentliche Präsenzveranstaltung. Die Pandemie machte das Vorhaben zunichte. Schon darum, weil es schwer gewesen sei, einen geeigneten Raum zu finden, sagte der Sportring-Chef. Indes gab es nun die Diskussion per Videoschaltung. Die Teilnehmer sprachen über verschiedene Lösungsansätze.

Auf positive Resonanz stieß bei der Onlinekonferenz ein Schutzkonzept des Regionssportbundes (RSB). Vorstandsmitglied Dagmar Ernst erläuterte das Konzept, bei dem auf die Sensibilisierung aller Beteiligten gesetzt werde. Neben sexualisierten Grenzüberschreitungen müssten Kinder und Jugendliche zum Beispiel auch vor Mobbing und heimlichen Fotoaufnahmen geschützt werden. Gerade im Leistungssport, aber auch in Kirche und Schule begünstigten die Machtstrukturen sexuellen Missbrauch. Auch in der Region Hannover habe es Missbrauchsfälle gegeben, wusste Ernst zu berichten. „Wir haben keine Kenntnis über aktuelle Vorfälle in Burgwedel“, sagte Friedrich.

Verein erhält Zertifikat

Was können Vereine konkret tun? Es gibt einen Leitfaden des Regionssportbundes, der sechs Bausteine umfasst. Darunter etwa das Fertigen einer Risikoanalyse, die Schulung von Übungsleitern und Vertrauenspersonen sowie die Erstellung eines Fahrplans, wie sich der Verein bei Vorfällen und Verdachtsfällen zu verhalten hat. Nach bis zu zweijähriger Arbeit an der Konzepterstellung und einer Schulung gibt es dann ein Zertifikat. Es bescheinigt dem jeweiligen Verein, dass er sich intensiv mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandergesetzt und fortgebildet hat. Eine 100-prozentige Gewissheit gebe es auch bei dem Konzept nicht, meinte der Sportringchef. „Wichtig ist, Vorfälle im frühen Stadium zu erkennen, dem möglichen Täter zu zeigen, wir machen es dir nicht leicht, passen auf und kriegen dich auch.“

Die Turnerschaft Großburgwedel (TSG) trifft als Burgwedels größter Sportverein nach einem Beschluss bereits die ersten Vorbereitungen. Bei der breiten Zustimmung im Vorstand und unter den Abteilungsleitern werde im eigenen Verein für das Konzept geworben, sagte Friedrich. Die Erfahrungen der TSG sollen das Bewusstsein der anderen Burgwedeler Sportvereine schärfen. Es obliege den teilnehmenden Vorständen, ihre Kollegen in den Vereinen von der Notwendigkeit der Erstellung eines Schutzkonzeptes zu überzeugen. In erster Linie geht es Friedrich aber darum, „den Eltern die bestehende Unsicherheit zu nehmen“.

Von Katerina Jarolim-Vormeier