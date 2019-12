Wettmar/Engensen/Thönse

Unter dem Motto „Mut zum Frieden“ lädt die evangelische Jugend der Kirchengemeinde St. Marcus auch in diesem Jahr wieder zu drei Aussendungsfeiern des Friedenslichtes ein. Entzündet in Bethlehem erreicht es die Kirchengemeinde über Wien und Hannover. Traditionell macht sich dafür am dritten Advent eine Gruppe von Jugendlichen auf den Weg zum Hauptbahnhof Hannover, um das Friedenslicht von dort abzuholen.

Friedenslicht ist in Wettmar , Engensen und Thönse

Zur ersten Aussendungsfeier lädt die evangelische Jugend dann für Montag, 16. Dezember, in die St.-Marcus-Kirche in Wettmar ein. Dort wird gemeinsam mit den Jugendlichen der katholischen St.-Paulus-Gemeinde gefeiert. Beginn ist um 18 Uhr, warme Kleidung wird empfohlen. Weiter geht es mit der Aussendungsfeier am Dienstag, 17. Dezember, um 17.30 Uhr in der Kapelle in Engensen. Den Abschluss bilden die Feierlichkeiten am Mittwoch, 18. Dezember, 18 Uhr, in der Kapelle Thönse.

Das Licht wird auch wieder symbolisch an die Stadt Burgwedel weitergereicht. Bürgermeister Axel Düker holt es in Wettmar ab. Holger Grünjes, Superintendent des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen, bekommt es einen Tag später in Engensen überreicht. Im Anschluss an die jeweiligen Feiern laden die jungen Organisatoren noch zu Glühwein, Punsch, Keksen und netten Gesprächen ein. Wer möchte, kann eine Kerze mitbringen, um das Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen.

Lesen Sie auch

Von Lisa Otto