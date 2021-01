Wettmar

Der gerade bis zum 14. Februar verlängerte bundesweite Corona-Lockdown lässt es zwar nicht zu, dass die Gruppe Marcus Family der Kirchengemeinde St. Marcus in Wettmar bis dahin Treffen anbietet – Langeweile muss dennoch nicht aufkommen.

Ab der nächsten Woche bietet das Organisationsteam jede Woche neue Ideen und Aktionen für Familien an. „Unter dem Motto ‚We are family – Wir sind alle ein Teil von Gottes Familie‘ werden jede Woche ein bis zwei Sachen zum Basteln, Lesen, Malen und mehr für Kinder am Gemeindehaus von St. Marcus ausgehängt“, sagt Diakon Philipp Lerke. „Es lohnt sich also, beim Spazierengehen mal vorbeizukommen.“

Auftakt: Kinder sollen ihre Familie für eine Ausstellung malen

Als erste Aktion plant die Kirchengemeinde einen Malwettbewerb für Kinder. Diese sind aufgerufen, ein Bild von ihrer Familie zu malen und es bei der St.-Marcus-Gemeinde einzuwerfen. Aus den Bildern soll dann Stück für Stück eine kleine Ausstellung am Gemeindehaus entstehen.

Von Carina Bahl