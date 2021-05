Wettmar

Die Kirchengemeinde St. Marcus in Wettmar wagt einen Schritt zurück in die Normalität. Nach zahlreichen digitalen und virtuellen Angeboten in den vergangenen Monaten, um das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu minimieren, möchte die Gemeinde nun wieder Präsenzgottesdienste ermöglichen – zunächst im Freien.

Sehnsucht nach dem „realen Raum“ ist groß

„In den nächsten beiden Wochen stehen unsere traditionellen Freiluftgottesdienste an“, erläutert St.-Marcus-Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel. Das sei für die Kirchengemeinde der richtige Zeitpunkten, um von den alternativen Angeboten zurück zu Gottesdiensten „im realen Raum“ zu kommen. An der frischen Luft sei das Ansteckungsrisiko ohnehin sehr gering. „Wir bekommen viele positive Rückmeldungen für unsere Angebote. Es ist aber auch deutlich: Die Sehnsucht der Menschen nach Gottesdiensten jenseits der eigenen vier Wände ist groß“, betont die Pastorin.

Freiluftgottesdienste zu Himmelfahrt und Pfingsten

Und diesem Wunsch möchte die Kirchengemeinde bereits in der nächsten Woche nachkommen: Zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 13. Mai, wird es um 10 Uhr einen Freiluftgottesdienst vor der Kapelle in Engensen geben. Am Pfingstsonntag, 23. Mai, beginnt um 10 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst neben der Kapelle in Thönse, und am Pfingstmontag, 24. Mai, gibt es das Angebot um 10 Uhr gemeinsam mit dem Heimatverein an der Bockwindmühle in Wettmar. Das Angebot der offenen Kirche, das Menschen während der Gottesdienstzeiten in den drei Dörfern einen individuellen Besuch in St. Marcus ermöglicht, bleibt unabhängig davon bestehen.

Von Carina Bahl