„Wir wollen ein sichtbares Zeichen dafür setzen, dass Advent und Weihnachten natürlich auch in diesem Jahr stattfinden werden“, erklärt Pastorin Kruckemeyer-Zettel. „Daran ändert sich nichts, auch wenn Traditionsveranstaltungen wie das Adventskonzert oder das Weihnachtskonzert abgesagt werden müssen.“ Die Corona-Pandemie hat auch St. Marcus fest im Griff.

„HoffnungsLeuchten“ rund um das Gemeindehaus

Aber ein wenig adventlich soll es dann doch zugehen. Das Gemeindehaus in Wettmar leuchtet allabendlich. „HoffnungsLeuchten“ nennt die Gemeinde – in Anlehnung an eine Aktion aus der Nordkirche – ihr Projekt. Viele fleißige Helfer haben in den vergangenen Tagen Sterne aufgehängt, einen Tannenbaum aufgestellt und Lichterketten gespannt.

In der Kirche und den Kapellen ist alles für die Adventsgottesdienste vorbereitet. Sie finden zu den gewohnten Zeiten in der St. Marcus Kirche in Wettmar, sowie in Thönse und Engensen statt. Am Sonnabend, 12. Dezember wird ab 18 Uhr in der Kapelle Thönse und am 19. Dezember ab 18 Uhr in der Friedhofskapelle in Engensen der Adventsgottesdienst gefeiert.

Eine Krippe aus dem Adventskalender

Die vergangenen Wochen wurden in der Gemeinde auch genutzt, um parallel zu dem gottesdienstlichen Programm gleich drei Adventskalender zu gestalten. Einen für Kinder, einen für Erwachsene und zudem auch noch einen digitalen im Internet. Seit dem 1. Advent können Kinder und Erwachsene die Päckchen im Innenhof des Gemeindehauses, Hauptstraße 25, abholen. Und Reni Kruckemeyer verrät, was zumindest die Kinder erwarten dürfen: „Für sie haben wir täglich einen anderen Bastelbogen. Wer fleißig mitmacht, kann sich Weihnachten über eine komplette Krippe freuen.“ Für alle, die jetzt mitmachen wollen, hat die Pastorin einen besonderen Service parat. „Fehlende Teile können bei uns im Gemeindebüro abgeholt werden.“

Außerdem wird seit Anfang des Monats auf dem neuen Youtube-Kanal Kirchengemeinde St. Marcus einen virtuellen musikalischen Adventskalender geben.

